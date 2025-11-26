Albanese: ataques de Israel borraron 69 años de desarrollo humano en Gaza

La relatora de la ONU para Palestina afirma que los ataques de Israel contra las infraestructuras en Gaza borraron 69 años de desarrollo humano en el enclave.

La relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, en un mensaje publicado el martes en su cuenta en X, hizo referencia a un nuevo informe de la oficina de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (Unctad) sobre las consecuencias de los ataques sistemáticos de Israel durante los últimos dos años sobre la Franja de Gaza.

El informe de Naciones Unidas “concluye que el ataque de Israel a Gaza —con la destrucción de la atención médica, la educación, la infraestructura e incluso el sistema bancario— ha borrado 69 años de desarrollo humano”, recoge Albanese.

Lo que —agrega— ha marcado “el peor colapso económico jamás registrado”, según el conjunto de datos del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala (Suecia).

Basándose en el reporte, la funcionaria de la ONU reitera que lo que ocurre en Gaza “no es una guerra: es un genocidio”.

Las declaraciones de Albanese se producen, mientras que en fecha anterior la ONU avisó a que la agresión israelí en los territorios palestinos ocupados han dejado la economía palestina en una fase de “colapso casi total”.

Desde el 11 de octubre de 2025 que el movimiento de la Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) firmó un acuerdo de alto el fuego con Israel, un régimen que ha violado el pacto continuamente.

Según los últimos datos del Ministerio palestino de Salud, desde octubre de 2023 que Israel inició una guerra genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, ha asesinado aproximadamente a 69 775 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

arz/hnb