Israel y la caja de Pandora, espacio de análisis con Sánchez Marín

La “ambigüedad nuclear” del régimen de Israel es un factor de desestabilización en la región, puesto que crea un “doble rasero institucional”, asevera un experto.

En un espacio de análisis concedido a HispanTV, el politólogo Juan Alberto Sánchez Marín examinó el arsenal nuclear del régimen israelí, el único poseedor de armas atómicas en Asia Occidental y que se niega a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TPN).

A juicio de Sánchez Marín, Israel no firma esos tratados por una “razón elemental”: la entidad sionista tendría que renunciar a todas las armas nucleares y químicas que posee para poder adherirse a ellos. Por eso no lo hace, pues mantiene la disposición de emplear tales arsenales en algún momento y bajo cualquier justificación que considere oportuna, siguiendo su práctica habitual, apostilla el director de DXMEDIO.COM.

El martes, en su comparecencia en la trigésima Conferencia de Estados Partes de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en La Haya, el canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, advirtió sobre la amenaza que representa Israel, aseverando que el arsenal nuclear de este régimen constituye el principal obstáculo para lograr un Asia Occidental libre de armas de destrucción masiva.

