Hezbolá iraquí: Arma de Resistencia es línea roja ante complotes de EEUU

Hezbolá iraquí califica como una “línea roja” el armamento de la Resistencia, al considerarlo esencial para defender a Irak frente al terrorismo y las conspiraciones de EE.UU.

“La Resistencia no ha salido ni saldrá de la escena y de las ecuaciones; sigue conservando sus capacidades y recursos, y tiene la capacidad de enfrentar todos los desafíos”, destacó el martes el portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica de Irak (Hezbolá Al-Nuyaba), Husein Ali Nur al-Musavi.

Asimismo, detalló que el Hezbolá Al-Nuyaba es la manifestación verdadera de la Resistencia islámica en Irak, lo que luchó en la primera línea contra el grupo terrorista Daesh, así como defendió los lugares sagrados en Irak y Siria.

También, afirmó que este movimiento participó con total eficacia durante la operación de ‘Tormenta de Al-Aqsa’ llevada a cabo en pasado octubre de 2023, junto a otros componentes del Eje de la Resistencia.

Al anunciar la oposición de Hezbolá iraquí a entregar armas y participar en el proceso político, destacó que, pese a la persistencia de las amenazas de Estados Unidos y los desafíos de seguridad, aún no ha llegado el momento de abordar tales propuestas y asuntos. “Las armas de la Resistencia tienen su raíz en la fe de los combatientes y combatientes, y no se les pueden arrebatar”, agregó.

También, señaló que este movimiento apoyará a cualquier partido político que se esfuerza en el marco de la construcción de independiente Irak y salida de los militares extranjeros del país.

Desde que estalló la guerra en Gaza en octubre de 2023, los grupos de resistencia iraquíes han atacado cada vez más las posiciones estadounidenses e israelíes en la región, lo que ha provocado que Estados Unidos presione al gobierno iraquí para que desarme a las PMU.

