Irán felicita a Irak por elecciones “sin precedentes y históricas”

Un alto cargo iraní dice que las exitosas elecciones de Irak demuestran que “ninguna potencia extranjera puede interferir” en la determinación del destino de ese país.

Ali Akbar Velayati, asesor del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, para asuntos internacionales, felicitó el jueves al “hermano” país vecino por la celebración de elecciones parlamentarias “apasionadas, sanas y pacíficas”, las cuales pusieron de manifiesto, según él, “la madurez política y social” del país.

“Se espera que estas históricas elecciones, que fueron sin precedentes en su tipo en Irak, envíen un mensaje claro a los enemigos del pueblo iraquí, que ninguna potencia extranjera puede interferir en la determinación del destino de este gran e importante país”, reza el mensaje.

Los iraquíes votaron el martes para elegir un nuevo Parlamento. La Comisión Electoral Superior Independiente anunció que en los comicios participó más del 56% del padrón electoral y el proceso dio a la victoria de la coalición encabezada por el primer ministro, Muhamad Shia al-Sudani.

Velayati también extendió sus sinceras felicitaciones al “paciente, valiente y resiliente pueblo de Irak” por su “gran e inédita victoria al determinar el destino de su país y desempeñar un papel fundamental en el futuro de la región”.

Calificó los comicios como un “valioso modelo para los países de la región” y aseguró que los resultados de la votación despejarán el camino para una mayor cooperación entre los dos vecinos.

“Las relaciones entre Irán e Irak se basan en profundas afinidades históricas, culturales, religiosas y civilizatorias; afinidades que no se encuentran entre ningún otro par de países en la región. Sin duda, un futuro brillante y prometedor aguarda la cooperación entre estas dos naciones hermanas”, agregó.

Destacó la importancia histórica de Irak, señalando que el país árabe, con una historia que abarca más de cinco mil años, es una cuna de la civilización humana.

Resaltó además el papel de Irak en el desarrollo de la civilización islámica, señalando que el país ha sido un centro de progreso científico y cultural durante siglos.

Irán espera que los comicios fortalezcan seguridad y progreso de Irak

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, por su parte, congratuló al pueblo y al gobierno iraquíes por el éxito de los legislativos y calificó de “valiosa” la mayor participación del pueblo iraquí en la elección de sus representantes y la calma que se desarrolló durante las votaciones.

Asimismo, expresó además su esperanza de que la votación “fortaleciera aún más la unidad, la seguridad y el progreso en el país vecino y amigo”.

