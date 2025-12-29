‘Belicistas’ que se burlaron del derecho internacional para ayudar, fomentar y sostener guerras en 2025

En 2025, figuras de poder global respaldaron y legitimaron guerras y genocidios, manipulando la política internacional en nombre de la violencia.

Por: Maryam Qarehgozlou

Desde Gaza hasta Caracas, desde Teherán hasta Beirut, las guerras no estallan en un vacío. Son diseñadas, justificadas, financiadas y normalizadas por personas en posiciones de poder que convierten la muerte masiva en política, la ideología en armamento y la diplomacia en una tapadera para el exterminio.

Durante los últimos dos años, decenas de miles de civiles —mayoritariamente palestinos— han sido asesinados, mutilados, hambrientos o desplazados, no solo por bombas y balas, sino por discursos, vetos, licencias de armas, donaciones financieras, intercambio de inteligencia y propaganda mediática.

Esta no es solo la historia de una guerra o un régimen. Es la historia de una red transatlántica y global de políticos, multimillonarios, lobbistas e ideólogos que han ayudado activamente a defender el genocidio en Gaza y alimentado guerras en otras partes del mundo—desde Irán y Yemen hasta Venezuela y más allá.

A través de apoyo militar directo, blindaje diplomático, presión económica y deshumanización retórica, estos actores belicistas han ayudado a transformar el derecho internacional en un eslogan vacío y la matanza masiva en una herramienta aceptable de política.

Al cierre de 2025, aquí está la lista de figuras—de gobiernos, partidos y continentes—cuyas acciones, declaraciones y defensa contribuyeron materialmente a las guerras y matanzas masivas de este año.

Ellos son los que planearon, coreografiaron, habilitaron y facilitaron crímenes de guerra, y luego usaron su poder e influencia para ocultarlos.

Donald Trump



Si hay un principal belicista de este año, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ocupa esa posición sin apenas competencia.

Su récord en Gaza, donde más de 71 000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, han sido asesinados por el régimen israelí, es un caso de estudio sobre cómo el genocidio se convierte en política estatal.

Trump promovió abiertamente planes para eliminar a los palestinos de su tierra natal, desestimó las violaciones interminables del alto el fuego por parte de Israel y enmarcó el genocidio como una necesidad estratégica.

Más allá de Gaza, la belicista postura de Trump se extendió a través de continentes.

Su llamada “guerra contra las drogas” en Venezuela funcionó como una operación de “cambio de régimen” disimulada, destinada a robar las enormes reservas de petróleo del país.

En Asia Occidental, Trump se embarcó en confrontaciones directas e ilegales con Irán, incluidos ataques ruines a sus sitios nucleares, mientras ofrecía a Israel apoyo incondicional para su agresión militar contra la República Islámica, Líbano, Siria, Yemen y Palestina—tanto de manera militar como diplomática.

Bajo Trump, la guerra no fue un fracaso de la diplomacia; fue su resultado previsto.

Benjamín Netanyahu



El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu es uno de los belicistas institucionales más persistentes de la historia moderna, y este año su postura solo empeoró.

Su gobierno se ha definido por una guerra interminable—de manera catastrófica en Gaza, donde decenas de miles de mujeres y niños han sido asesinados bajo su mando, pero también en Cisjordania ocupada, Líbano, Siria, Yemen y en repetidas escaladas con Irán.

Más allá de Gaza, Líbano, Siria y Yemen, ordenó una agresión militar injustificada e ilegal contra la República Islámica de Irán en junio de este año, que resultó en el martirio de más de 1000 personas.

La visión de Netanyahu va más allá de los campos de batalla inmediatos.

Su retórica y políticas se han alineado consistentemente con ideas expansionistas asociadas con el “Gran Israel”, lo que indica ambiciones de ocupación y dominación más allá de Palestina.

La muerte de civiles, bajo Netanyahu, no es un daño colateral; es una herramienta de gobierno.

Itamar Ben-Gvir



Pocas figuras políticas en el mundo encarnan de manera tan abierta y sin disculpas el belicismo como el ministro israelí de derecha Itamar Ben-Gvir.

Incluso después de que Israel se viera obligado a un alto el fuego con HAMAS en octubre, Ben-Gvir exigió inmediatamente un regreso a la guerra total, advirtiendo a Netanyahu que la moderación en sí misma era peligrosa.

Ha pedido explícitamente la ocupación total de Gaza, la completa detención de la ayuda humanitaria y la migración forzada de palestinos —políticas que cumplen con todas las definiciones legales de limpieza étnica.

Sus declaraciones de que Gaza debe ser “aplastada” y que las negociaciones son un “error terrible” revelan a un hombre para quien el exterminio no es una consecuencia no deseada, sino el objetivo.

Dentro de las cárceles israelíes, los grupos de derechos humanos describen sus políticas contra los secuestrados palestinos como una continuación de la guerra por otros medios—mediante tortura, negligencia médica y deshumanización sistemática.

No solo respaldó la agresión del régimen contra Irán, sino que también la celebró.

Keir Starmer

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, representa una forma más higienizada y tecnocrática de belicismo occidental—una que se oculta detrás del lenguaje legal mientras habilita la matanza masiva.

Bajo su liderazgo, el Reino Unido aprobó más exportaciones de equipos militares a los territorios ocupados por Israel en tres meses de lo que el gobierno conservador anterior aprobó en cuatro años.

Entre octubre y diciembre de 2024, el gobierno laborista aprobó licencias de exportación militar por un valor de 127,6 millones de libras esterlinas a los territorios ocupados por Israel.

El valor total de las exportaciones aprobadas bajo el gobierno conservador de 2020-2023 fue de aproximadamente 115 millones de libras esterlinas.

El gobierno de Starmer también permitió que la infraestructura de inteligencia británica se usara directamente en la guerra genocida de Israel contra Gaza.

Los vuelos de vigilancia de la Real Fuerza Aérea (RAF) desde Chipre mapearon la destrucción de Gaza cientos de veces, convirtiendo a Gran Bretaña en un socio operativo más que un observador pasivo.

Recibir al presidente israelí Isaac Herzog —conocido por su retórica completamente genocida— en Downing Street en septiembre no fue diplomacia; fue un aval.

También se negó a condenar la agresión de Israel contra Irán y encabezó la campaña para activar las llamadas sanciones de “retroceso” contra la República Islámica.

Friedrich Merz



El canciller alemán Friedrich Merz reveló el colapso moral de los líderes occidentales cuando describió la agresión no provocada de Israel contra Irán en junio como un “trabajo sucio” realizado en nombre de Occidente.

La frase fue reveladora: guerra externalizada, derramamiento de sangre subcontratado.

Aunque su gobierno afirmó haber suspendido brevemente las exportaciones de armas a los territorios ocupados por Israel en junio, la reanudación de las ventas de armas tras el alto el fuego en Gaza en octubre confirmó que la preocupación por los civiles nunca fue una prioridad.

Mientras que gran parte del mundo avanzaba hacia el reconocimiento de Palestina en medio del genocidio, Merz se negó.

El aluvión de denuncias penales por su complicidad en los crímenes de guerra en Gaza refleja un creciente reconocimiento de que el lenguaje burocrático no absuelve la responsabilidad.

Javier Milei

El presidente Javier Milei importó el fanatismo belicista a la política exterior de Argentina, declarándose orgullosamente un “fanático de Israel” mientras Gaza ardía.

Se alineó completamente con Netanyahu, rechazó las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra los líderes del régimen israelí y prometió trasladar la embajada de Argentina a la ocupada Al-Quds (Jerusalén).

En su país, su postura belicista sobre el genocidio israelí-estadounidense desató protestas masivas, con los argentinos rechazando la complicidad de su gobierno en el genocidio.

La retórica de Milei —etiquetando a HAMASs como el “nazismo moderno” mientras ignoraba el exterminio palestino— sirvió a una sola función: cobertura moral para la matanza masiva.

También apoyó el asalto militar de Israel contra Irán y afirmó que Irán era un "enemigo" de Argentina, demostrando una vez más sus credenciales como belicista.

Miriam Adelson

Miriam Adelson, multimillonaria israelí-estadounidense y gran donante política de los políticos republicanos, representa la arquitectura financiera del belicismo.

A través de enormes donaciones políticas, especialmente a Trump, ha ayudado a dar forma a la política de Estados Unidos a favor del genocidio en Gaza, la anexión de Cisjordania, la expansión de asentamientos y el apoyo incondicional a Israel.

Su deshumanización de los manifestantes de Gaza —sugiriendo que “deberían estar muertos para nosotros”— no es un exceso retórico, sino una claridad ideológica de dónde se encuentra.

El imperio mediático de Adelson ha funcionado como un brazo de propaganda para Netanyahu, mientras que su financiación de asentamientos ilegales la vincula directamente a violaciones materiales del derecho internacional.

El Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas (CAIR) ha instado a los políticos estadounidenses a rechazar las donaciones de Adelson, describiéndola como una donante “Primero Israel” que apoya el genocidio.

Adelson y su difunto esposo, Sheldon Adelson, fueron nombrados en una demanda presentada por demandantes palestinos y palestino-estadounidenses por ser cómplices en un complot para eliminar a los no judíos de los territorios ocupados y ayudar en crímenes de guerra, incluido el genocidio.

Sus acciones subrayan la realidad de que el genocidio requiere tanto de patrocinadores como de generales.

Maria Corina Machado

El caso de la líder opositora venezolana María Corina Machado ilustra cómo el belicismo puede ser blanqueado tanto a través de acciones como de comportamientos.

Una ferviente defensora de la ofensiva genocida de Israel en Gaza, elogió las acciones de Netanyahu y se comprometió a alinear a Venezuela con la estrategia regional de Estados Unidos e Israel.

Machado incluso afirmó que, si fuera elegida presidenta de Venezuela, trasladaría la embajada venezolana de Tel Aviv a la ocupada Al-Quds.

Su partido político, Vente Venezuela, firmó un acuerdo de cooperación estratégica con el partido Likud de Netanyahu en 2020 para fortalecer las relaciones en cuestiones políticas, ideológicas y de seguridad.

Defiende la intervención militar de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Su defensa de la intervención militar extranjera en Venezuela revela una visión del mundo consistente: la guerra como una herramienta política legítima.

Cuando recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025, los activistas condenaron con razón el galardón como una grotesca contradicción—honrando a una figura cuya política normaliza las sanciones, los golpes de Estado y el genocidio.

Reza Pahlavi

Reza Pahlavi, el hijo exiliado del monarca depuesto de Irán, se ha posicionado cada vez más como un belicista a sueldo, alineando sus ambiciones políticas con las guerras regionales de Israel.

Tras la operación liderada por HAMAS del 7 de octubre de 2023, y la posterior ofensiva de Israel contra Gaza, Pahlavi respaldó abiertamente el devastador bombardeo israelí sobre el territorio sitiado, repitiendo las narrativas que enmarcaban la muerte masiva de civiles como una necesidad estratégica.

Su postura belicista se extendió más allá de Gaza e incluyó a ese país que él dice llamar suyo.

Pahlavi apoyó públicamente la agresión militar de Israel contra Irán en junio, viendo los ataques israelíes como una oportunidad para debilitar a la República Islámica, sin importar el costo civil.

Sus visitas a los territorios ocupados por Israel en 2023 y nuevamente en 2025 —donde se reunió con figuras como Netanyahu— fueron ampliamente publicitadas e interpretadas como una alineación con la agenda militar de Israel.

Un informe de 2025 reveló además que fuentes vinculadas al régimen israelí lanzaron campañas en redes sociales en lengua persa, utilizando cuentas falsas y contenido generado por IA, retratando a Pahlavi como la principal figura de la oposición en Irán, un intento que fracasó al no generar apoyo significativo en el país.

Lindsey Graham



El senador estadounidense Lindsey Graham ha sido uno de los belicistas más ruidosos y peligrosos en la política de Estados Unidos, particularmente cuando se trata de Gaza e Irán.

A pesar de las crecientes pruebas de agencias internacionales, expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos que demuestran que la guerra de Israel en Gaza constituye un genocidio, Graham ha negado repetidamente la acusación, afirmando de manera descarada que Israel tiene la capacidad de cometer genocidio, pero “elige no hacerlo”.

Su retórica ha ido mucho más allá de la negación. Graham instó a Israel a hacer “lo que sea necesario” para ganar, incluso invocando los bombardeos nucleares de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki como justificación histórica para el uso de una fuerza abrumadora.

Ha dicho que Washington debe suministrar a Israel cualquier bomba necesaria para “terminar el trabajo”, un lenguaje que trata la aniquilación civil como un resultado militar aceptable.

Graham ha comparado Gaza con Tokio y Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, insistiendo en que debe tomarse “por la fuerza” y reconstruirse desde cero —después de la destrucción total— para evitar el regreso de la resistencia.

Ha defendido agresivamente a Netanyahu contra la responsabilidad legal internacional, amenazando con sanciones contra los aliados de Estados Unidos que se atrevan a hacer cumplir las órdenes de arresto de la CPI.

Más allá de Gaza, Graham ha defendido consistentemente la acción militar directa de Estados Unidos contra Irán, alabando los ataques a sitios nucleares iraníes como “históricos” y pidiendo abiertamente la destrucción de las instalaciones petroleras de Irán y un “cambio de régimen” en Teherán.

Howard Kohr

Howard Kohr, el director ejecutivo de largo tiempo de AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí), el notorio grupo de lobby sionista en los EE.UU., representa el belicismo institucionalizado en su peor forma.

Durante casi tres décadas, Kohr supervisó la transformación de AIPAC en una de las fuerzas de lobby más poderosas en Washington, fabricando un consenso bipartidista a favor del apoyo incondicional a la ocupación israelí y al genocidio—sin importar la magnitud de la violencia.

Bajo su liderazgo, AIPAC perfeccionó el arte de proteger a Israel de la rendición de cuentas, incluso cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó en 2024 que era “plausible” que Israel hubiera violado la Convención sobre el Genocidio en Gaza.

Kohr desestimó tales hallazgos como un “libelo sanguinario”, insistiendo en que Israel hizo “esfuerzos extraordinarios” para evitar daño a los civiles mientras más de 70 000 palestinos —la mayoría de ellos mujeres y niños— eran asesinados.

Fue un arquitecto central de los esfuerzos para asegurar miles de millones en ayuda militar anual para Israel y se opuso consistentemente a cualquier condición sobre esa ayuda durante el genocidio de Gaza.

A lo largo de su mandato, Kohr presentó a Irán como la amenaza definitiva, presionando sin cesar por la confrontación mientras presentaba la guerra permanente como una piedra angular de los intereses de Estados Unidos.

Jonathan Greenblatt



Jonathan Greenblatt, CEO de la Liga Antidifamación (ADL), encarna una forma discursiva de belicismo: una que suprime la oposición, delegitima la disidencia y despeja el espacio ideológico para la violencia masiva.

Mientras presenta a la ADL como una organización de derechos civiles, Greenblatt la ha convertido en un grupo de presión que defiende agresivamente el genocidio israelí y el colonialismo de los colonos.

Con un presupuesto anual cercano a los 100 millones de dólares, la ADL ha trabajado estrechamente con otros grupos de presión sionistas basados en EE.UU. para justificar la expansión de Israel hacia Al-Quds ocupado y Cisjordania, oponerse al regreso de los refugiados palestinos y apoyar el intervencionismo militar estadounidense en todo el Oeste Asiático.

La ADL regularmente difama a los críticos del sionismo como extremistas, terroristas o antisemitas.

Greenblatt ha negado que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza, culpando en su lugar a HAMAS por toda la destrucción, y ha comparado a los manifestantes estudiantiles y activistas anti-guerra con Daesh y Al-Qaeda —una comparación condenada por los grupos de derechos civiles como imprudente y peligrosa.

Al utilizar las acusaciones de antisemitismo como arma, Greenblatt ha ayudado a silenciar la oposición y a normalizar políticas que facilitan el genocidio.

También ha liderado la campaña de difamación contra los medios iraníes, particularmente Press TV, acusándolos falsamente de antisemitismo con el fin de persuadir a los gobiernos occidentales a imponer más sanciones a la red de medios internacionales de la República Islámica de Irán.

Mike Pompeo

La carrera de Mike Pompeo ilustra la fusión del celo religioso y la política belicista.

Como director de la CIA y luego secretario de Estado bajo la primera administración de Trump, Pompeo fue un arquitecto principal de la campaña de “máxima presión” contra Irán, retirándose del acuerdo nuclear de 2015 e imponiendo sanciones unilaterales que devastaron la vida civil.

Desempeñó un papel central en el asesinato en 2020 del comandante iraní contra el terrorismo, el general Qasem Soleimani, un acto que llevó a la región al borde de una guerra a gran escala.

Tras la agresión de Israel contra Irán en junio —que mató al menos a 1000 civiles— Pompeo describió los ataques como “justos” y “absolutamente necesarios”, instando posteriormente a continuar con los ataques siempre que Irán intentara reconstruir su infraestructura nuclear.

Sobre Gaza, Pompeo ha adoptado consistentemente una postura maximalista de guerra, afirmando durante todo 2025 que la única solución es la “aniquilación” y la eliminación total de HAMAS.

Ha ridiculizado los esfuerzos de cese al fuego como “apaciguamiento”, enmarcando la diplomacia en sí misma como una amenaza para el dominio de Estados Unidos e Israel.

Alex Karp

Alex Karp, CEO de Palantir, una empresa de vigilancia, representa el belicismo algorítmico, donde el genocidio se facilita a través de datos, vigilancia y un enfoque de targeting basado en inteligencia artificial.

La tecnología de Palantir ha sido utilizada por el ejército israelí durante el genocidio en Gaza, convirtiendo a la empresa en un punto focal de protestas a nivel mundial.

Cuando se le confrontó por activistas que acusaban a Palantir de habilitar la muerte de palestinos, Karp respondió de manera despectiva, afirmando que las víctimas eran “en su mayoría terroristas”, y refiriéndose a los manifestantes pro-palestinos como “idiotas útiles” de HAMAS.

Ha igualado el apoyo a Israel con el apoyo a “Occidente” y celebró reuniones de la junta de Palantir en Tel Aviv como una muestra simbólica de lealtad al régimen genocida.

La “asociación estratégica” de Palantir con el Ministerio de Asuntos Militares de Israel proporciona tecnología explícitamente diseñada para misiones relacionadas con la guerra, convirtiéndola en un componente integral de la infraestructura militar israelí y de la matanza masiva de palestinos.

Ben Shapiro

El papel de Ben Shapiro en este ecosistema es el del belicismo narrativo, donde el genocidio se justifica a través de la repetición mediática implacable e incoherente.

Como comentarista conservador con una vasta audiencia, Shapiro ha defendido siempre la “paz a través de la fuerza” y ha enmarcado la agresión israelí contra Irán y Gaza como moralmente justificada y necesaria.

Desde el comienzo de la guerra genocida contra Gaza a finales de 2023, Shapiro ha defendido la agresión militar israelí sin ninguna calificación, ha condenado los movimientos de resistencia palestinos y ha desestimado las bajas civiles causadas por los bombardeos israelíes como inevitables.

En abril de 2025, Israel lo honró en su ceremonia oficial del Día de la Independencia, con la ministra de Transporte Miri Regev llamándolo “uno de los mayores apoyos de Israel en el mundo”—un reconocimiento de su rol en la legitimación de la guerra desde lejos.

Estos individuos representan diferentes facetas del mismo ecosistema belicista—uno que sanitiza la muerte masiva, premia

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV