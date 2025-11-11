Iraquíes acuden a las urnas para elegir al nuevo Parlamento

Los centros de votación en todo Irak han abierto sus puertas a los votantes este martes por la mañana para las elecciones parlamentarias del país.

Los iraquíes han comenzado a votar para elegir un nuevo parlamento. Los centros de votación abrieron a las 07H00 (04H00 GMT) y deberán permanecer abiertos durante 11 horas. Los resultados preliminares deben conocerse unas 24 horas después del cierre.

“Estas elecciones son las más importantes para Irak desde 2003”, dijo el primer ministro Muhamad Shia al-Sudani, la semana pasada, durante un acto electoral previo a la votación.

Un total de 39 285 mesas están repartidas entre los centros electorales, según ha informado la Comisión Electoral iraquí.

Más de 7740 candidatos, casi un tercio de ellos mujeres, se postulan para integrar el Parlamento de 329 escaños.

Y más de 21 millones de personas están llamadas a votar, pero se teme que la participación pueda caer a menos del 41% registrado en 2021, el porcentaje más bajo desde que comenzaron las votaciones.

Las elecciones se desarrollan entre los grupos políticos que componen los bloques que representan las diferentes comunidades del país: la chií, que representa más del 60 % de la población iraquí; la suní y los kurdos de la semiautonoma región septentrional del Kurdistán.

Un sistema electoral renovado

En efecto, estas elecciones revisten una importancia principalmente institucional: Irak celebra elecciones bajo un sistema electoral reformado, que pasa de un sistema de mayoría simple a un sistema proporcional basado en las provincias. Esto significa que los votantes ya no eligen a un único candidato en su distrito, sino que votan por una lista dentro de la macrocircunscripción correspondiente a su provincia de residencia.

Los escaños se distribuirán proporcionalmente a los votos recibidos por las listas, y no únicamente en función de sus victorias en pequeñas circunscripciones uninominales. El objetivo declarado es representar fielmente el voto real.

Election day in Iraq - expect low voter turnout, questions from Sadr about legitimacy of a process most Iraqis don’t take part in, horse-trading to start as soon as polls close with early indicators of which alliance got more votes pic.twitter.com/IDlv6krzyD — Mina Al-Oraibi (@AlOraibi) November 11, 2025

La primera fase de las elecciones parlamentarias iraquíes, denominada Votación Especial, se celebró el domingo con la participación de las fuerzas de seguridad, militares y desplazados que residen en campamentos. La Alta Comisión Electoral Independiente de Irak calificó la participación del 82 % en esta etapa como “sin precedentes” y “muy elevada”.

La votación especial, que tradicionalmente tiene lugar dos días antes de los comicios generales, está destinada a aquellos grupos que no pueden participar en la jornada electoral principal.

¿Por qué son tan importantes las Parlamentarias de Irak?

Las elecciones parlamentarias en Irak revisten una gran importancia, ya que además de elegir a los 329 diputados, el Parlamento tiene la responsabilidad de designar al presidente de la República. El presidente electo, en su primera sesión, deberá nombrar al candidato a primer ministro propuesto por la facción mayoritaria. Posteriormente, el primer ministro, una vez conformado su gabinete, deberá solicitar el voto de confianza del Parlamento.

Si el proceso se desarrolla conforme al calendario legal, se prevé que el nuevo gobierno iraquí se forme hacia marzo de 2026.

El actual Parlamento, dominado por partidos y bloques chiíes, comenzó su mandato el 9 de enero de 2022 y está previsto que finalice el 8 de enero de 2026.

tqi