Ofensiva contra críticos de Israel: Italia arresta a activista palestino

Autoridades italianas detuvieron al activista palestino Muhamad Hanoun, en medio de una ofensiva europea contra voces que denuncian crímenes de Israel en Gaza.

Hanoun, presidente de la Asociación Palestina en Italia, fue arrestado el sábado junto a otras ocho personas, acusado de presuntamente financiar al Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), a través de organizaciones benéficas.

En un comunicado, los fiscales alegaron que el activista es el “jefe de la célula italiana de la organización HAMAS” y que sus compañeros habrían transferido alrededor de siete millones de euros (8,2 millones de dólares) a “asociaciones… propiedad de, controladas por o vinculadas a HAMAS”.

Sin embargo, el abogado de Hanoun, Fabio Sommovigo, aseguró que los fondos habían sido recaudados de manera pacífica con fines humanitarios y sostuvo que el caso se basa en la interpretación de las autoridades israelíes sobre los movimientos de dinero.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien ha recibido críticas por su postura proisraelí durante la guerra genocida del régimen contra los palestinos en la Franja de Gaza, expresó “aprecio y satisfacción” por la operación de arresto.

Nacido en Jordania en 1962, Hanoun reside desde hace muchos años en la ciudad portuaria de Génova en Italia. Arquitecto de profesión, ha organizado y participado en manifestaciones públicas, iniciativas de solidaridad y campañas de concienciación en apoyo a la causa palestina.

En el pasado, Hanoun había descrito a HAMAS como un actor político legítimo. “Soy simplemente un palestino que durante décadas ha estado comprometido en la lucha por los derechos de su pueblo. HAMAS obtuvo más del 70 por ciento de los votos en Gaza y Cisjordania, por lo que es un representante legítimo del pueblo palestino. Y soy simpatizante de HAMAS, al igual que de toda facción que luche por mis derechos”, afirmó.

Las detenciones se producen en un momento en que varios países europeos han intensificado sus esfuerzos para silenciar a activistas y organizaciones propalestinas mediante procesos judiciales, disoluciones forzadas y congelación de cuentas.

Estos mismos Estados europeos son señalados como cómplices de los crímenes de guerra de Israel, al mantener vínculos económicos y militares con el régimen, que desde el 7 de octubre de 2023 ha causado la muerte de 71 266 palestinos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños.

