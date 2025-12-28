Irán y Catar urgen cese de ocupación y expansionismo de Israel en región

Irán y Catar han destacado la importancia de preservar la integridad territorial y la unidad de Yemen, y alertan del expansionismo de Israel en la zona.

El canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, en una conversación telefónica mantenida este domingo con su par catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, ha abordado los más recientes avatares regionales.

Las dos partes han expresado preocupación por la situación en Palestina y el Líbano debido a las violaciones por parte de Israel tras el alto el fuego en octubre de 2025 y noviembre de 2024, respectivamente, y la continuación de los ataques israelíes contra estas regiones que han dejado muerte y destrucción.

Asimismo, los dos cancilleres han instado a la comunidad internacional a ejercer presión sobre Israel para que cumpla completamente con sus compromisos y detenga su política genocida, ocupación y expansionismo en la región de Asia Occidental.

En cuanto a los cambios recientes en Yemen, Teherán y Doha han destacado la necesidad de preservar la integridad territorial y la unidad del país árabe.

De hecho, los separatistas del Consejo de Transición del Sur (STC), respaldados por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), recientemente, registraron avances territoriales en el sur de Yemen.

En este contexto, el movimiento popular yemení Ansarolá advirtió el viernes que los enfrentamientos armados en el sur de Yemen, están inteligentemente diseñados para ayudar al régimen israelí a dominar la región rica en petróleo.

msr/ctl/tqi