Casi 200 alumnos y profesores iraníes han muerto en ataques de EEUU 

Al menos 195 estudiantes y profesores han perdido la vida como resultado de brutales ataques llevados a cabo por Israel y Estados Unidos contra centros educativos de Irán.

“Esta cantidad de profesores y estudiantes murieron en diferentes regiones del país, incluyendo las provincias de Fars, Hormozgan, Azerbaiyán Oriental, Ilam, Qazvin, y algunas ciudades de la provincia de Teherán, como resultado de los brutales ataques del régimen sionista y Estados Unidos”, ha dicho este sábado a la agencia oficial de noticias iraní IRNA, el director del Centro de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Educación de Irán, Hosein Sadeqi.

Asimismo, ha afirmado que otros 154 alumnos y profesores han resultado heridos durante los bombardeos ciegos llevados a cabo por el enemigo durante la última semana en todo el país.

Ha denunciado que solo en una escuela primaria femenina en Minab, en la sureña provincia de Hormozgan, al menos 168 alumnas y profesores murieron y otros 110 resultaron heridos.

💔 🕯 Todos los estudiantes mártires de la escuela de Minab en una sola imagen



Más de 170 personas, en su mayoría niños estudiantes, perdieron la vida en un ataque de EEUU e Israel contra su escuela primara en Minab, en el sur de Irán pic.twitter.com/IgV4MaR3TQ — HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

Los ataques, ha agregado, han causado graves daños a al menos 68 escuelas y centros educativos en todo el país y agregado que el proceso de reconstrucción de las escuelas y centros afectados comenzará pronto.

El funcionario ha señalado que “todas las escuelas están listas para servir de refugio” en tiempos de guerra y crisis y agregado que “la educación virtual en las escuelas también comenzará a partir de este domingo y continuará hasta fin de año [que terminará el 20 de marzo]”.

⭕️ Investigación de The New York Times confirma que Estados Unidos bombardeó una escuela en Irán.



El ataque del 28/2 contra una escuela de niñas en Minab, Irán, que mató a más de 180 personas, principalmente niños, ocurrió durante los bombardeos a una base naval iraní. pic.twitter.com/re3Hsr14v4 — HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

El régimen israelí y Estados Unidos lanzaron una agresión no provocada contra Irán el pasado 28 de febrero en medio de las conversaciones nucleares entre Teherán y Washington. Los ataques deliberados han provocado daños graves a decenas de escuelas y hospitales en todo el país.

El viernes, Irán llevó la sangrienta agresión israelí-estadounidense al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), calificando los deliberados ataques a instalaciones civiles, como aeropuertos, escuelas, hospitales, centros médicos, edificios residenciales, instalaciones deportivas, mezquitas y sedes de la policía diplomática, como “crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, pidiendo a la ONU y al CSNU detenerlos inmediatamente.

ftm/