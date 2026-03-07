Llega la 27ª oleada de ataques de Irán contra Israel y EEUU

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha lanzado la 27.ª oleada de ataques de represalia contra Israel y EE.UU.

En un comunicado, el Cuerpo de Guardianes de Irán ha declarado este sábado por la noche que en esta operación estratégica y multidimensional, los objetivos del ejército sionista en Haifa, al norte de los territorios ocupados, fueron alcanzados por los nuevos misiles guiados de combustible sólido ‘Jeiber Shekan’ de la Fuerza Aeroespacial del CGRI.

Además, las unidades de drones del CGRI también alcanzaron con éxito el cuartel general del ejército estadounidense en ‘Marina’, a las afueras de los edificios de la compañía ‘Warner Brothers’, donde Irán considera que se encuentran tropas estadounidenses estacionadas en los Emiratos Árabes Unidos.

El CGRI también afirma haber atacado la unidad de mando de la fuerza de buques no tripulados de la Quinta Flota de EE.UU. y almacenes de apoyo militar utilizados por las fuerzas estadounidenses en el puerto de Salman, Manama, Baréin.

🔥 Se declaró un incendio en el puerto Salman de Baréin, sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos 💥 pic.twitter.com/XlXLirvldW — HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

Israel utiliza a los colonos como “escudos humanos”

Asimismo, ha alertado que Israel intenta utilizar a los colonos israelíes como escudos humanos para proteger a su personal militar, confinando a los residentes de los territorios ocupados en las regiones norte y central.

Ha indicado que la situación en la región y los territorios ocupados se ha vuelto alarmante tras los astutos ataques de Irán.

Las unidades de las Fuerzas Armadas de Irán están emboscando cuidadosa y sistemáticamente a los soldados estadounidenses, ha advertido.

🎥 El pánico de los colonos $1on1$t4s después de que los misiles alcanzaran los territorios ocupados 💥🚀 pic.twitter.com/cF2dOo6yBg — HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

CGRI ataca refinería de Haifa en respuesta de ataque a refinería de Teherán

Además, el CGRI ha informado que la refinería de Haifa fue alcanzada por sus misiles Jeiber Shakan en respuesta al ataque de esta noche a la refinería de Teherán. El enemigo había atacado algunas partes de la refinería de Teherán esta noche.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado pasado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

tmv