Irán condena ataques de EEUU a sitios civiles, deportivos y aeropuertos 

Irán condena ataques a los aeropuertos e infraestructuras civiles, alertando que estas acciones son parte de “una campaña de terror y atrocidad” contra los iraníes.

“Los cobardes ataques a aeropuertos civiles y el ataque deliberado a un avión de pasajeros de Iran Air en Bushehr es otro capítulo perverso en la campaña de terror y atrocidades de los agresores contra los iraníes”, denunció el viernes el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, en su cuenta en X, donde compartió un mensaje de la página de Iran Air en la plataforma de redes sociales.

El portavoz iraní ha destacado que Irán está decidido a responder con decisión a tales ataques.

Anteriormente, la aerolínea Iran Air reaccionó a los ataques de EE.UU. en un mensaje en su cuenta X. “No, no, no. Las armas nucleares no se producen en escuelas, hospitales, museos, estadios de fútbol, aviones comerciales… ni en el aeropuerto de Bushehr, ni en el aeropuerto internacional de Mehrabad, ni en ningún otro lugar de Irán”, indicó en X.

En otro mensaje emitido este sábado, ha publicado las imágenes del Complejo Deportivo Azadi de Teherán, un estadio de fútbol, destruido en un ataque estadounidense.

Dirigiéndose de forma irónica al jefe de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, ha agregado que este complejo está destruido por el mismo Estados Unidos cuyo presidente recibió el Premio de la Paz de la FIFA. “¿Algún comentario de la FIFA o el COI (Comité Olímpico Internacional)?”, ha cuestionado el silencio de estos entes deportivos.

Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, ha indicado que “Estados Unidos cometió un crimen flagrante y desesperado al atacar una planta desalinizadora de agua dulce en la isla de Qeshm”, el sur de Irán, agregando que como consecuencia de este ataque “el suministro de agua en 30 aldeas se vio afectado”.

“Atacar la infraestructura iraní es una acción peligrosa con graves consecuencias. Estados Unidos sentó este precedente, no Irán”, ha alertado.

Estados Unidos e Israel iniciaron una nueva ronda de agresiones aéreas contra Irán el 28 de febrero, unos ocho meses después de perpetrar ataques no provocados contra el país. Los ataques provocaron la muerte del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y de más de 1300 personas, entre ellas mujeres y niños, así como comandantes militares.

Irán comenzó a tomar rápidamente represalias contra los ataques lanzando andanadas de misiles y ataques con drones contra los territorios ocupados por Israel, así como contra bases estadounidenses en países de la región.

