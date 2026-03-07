FFAA de Irán reiteran su respeto a soberanía nacional de vecinos

Las Fuerzas Armadas de Irán han dejado en claro que respetan la soberanía nacional de los países vecinos y que hasta el momento no han agredido sus intereses.

Mediante un comunicado emitido este sábado, el Cuartal Central de Jatam al-Anbia ha anunciado que “las Fuerzas Armadas de Irán respetan los intereses y la soberanía nacional de los países vecinos y que hasta el momento no han llevado a cabo ninguna acción [hostil] contra ellos”.

No obstante, la nota avisa que las fuerzas iraníes continuarán atacando las bases militares de Estados Unidos en la región desde donde el enemigo bombardea el territorio iraní.

“En continuidad con las acciones ofensivas previas, todas las bases militares y los intereses del criminal Estados Unidos y del falso régimen sionista, en tierra, mar y espacio dentro de la región, serán considerados objetivos principales y quedarán bajo los contundentes y severos ataques de las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán”, reza el texto.

La nota se emite luego de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, asegurase en un mensaje televisivo dirigido hoy al pueblo que la República Islámica “no tiene intención de invadir los países vecinos”.

El mandatario ha señalado que según una decisión tomada el viernes en el Consejo Provisional de Liderazgo, se comunicó a las Fuerzas Armadas del país que “no deben atacar ni lanzar misiles contra los países vecinos, salvo que desde ese país nos ataquen a nosotros”. “Esto debe resolverse mediante la diplomacia y no peleando con los países vecinos”, ha puntualizado, haciendo hincapié en la necesidad de unirnos con los países vecinos y “establecer la paz y la tranquilidad”.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado pasado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha lanzado 25.ª oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

ftm/tmv