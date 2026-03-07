Irán desmiente mentira de enemigos: bombardeos afectan a población civil

Irán denuncia las afirmaciones de EE.UU. e Israel sobre ataques contra objetivos militares y ofrece detalles de daños a la población civil.

“Están arrojando bombas de 2000 libras en zonas civiles densamente pobladas. Su intención es clara: sembrar terror entre la población civil, masacrar a personas inocentes y causar el máximo nivel de destrucción y sufrimiento. Su afirmación de que han atacado únicamente objetivos militares es falsa e infundada. Los hechos sobre el terreno demuestran lo contrario”, dijo el viernes el embajador de Irán ante la ONU, Amir Said Iravani, a la prensa.

En este sentido, recordó que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, admitió abiertamente que el país está utilizando bombas de 500, 1000 y 2000 libras, de enorme poder destructivo, contra ciudades de Irán.

1300 civiles muertos en ataques de enemigos ¡a sitios militares!

El alto diplomático iraní dio a saber que, según el último informe de la Media Luna Roja de la República Islámica de Irán, al menos 1332 civiles, entre ellos mujeres y niños, han perdido la vida hasta el momento en las agresiones de Estaos Unidos e Israel, mientras miles de personas más han resultado heridas y el número de víctimas continúa aumentando.

Iravani detalló que más de 180 niños iraníes en todo el país han perdido la vida como consecuencia de la guerra criminal iniciada por Estados Unidos y el régimen israelí, mientras muchos otros también han resultado heridos.

Subrayó asimismo que aeropuertos, escuelas, hospitales, centros médicos, edificios residenciales, instalaciones deportivas, mezquitas, sedes de la policía diplomática y otras infraestructuras civiles han sido deliberadamente atacados y destruidos.

Asimismo, señaló que, en el primer día de la agresión, una escuela primaria de niñas en Minab, en el sur de Irán, fue atacada, y 175 alumnas cayeron mártires. “Más de la mitad de las víctimas solo pudieron ser identificadas mediante pruebas de ADN”, indicó.

CSNU cierra ojos ante agresiones de EEUU e Israel

El embajador de Irán ante la ONU lamentó que, a pesar de las repetidas comunicaciones del país persa con el Consejo de Seguridad, este órgano ha optado por guardar silencio y, pese a su responsabilidad primordial conforme a la Carta de las Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad internacionales, “ha preferido cerrar los ojos ante estas flagrantes violaciones”.

• Irán ante ONU: agresión EEUU-Israel es guerra contra derecho internacional

Iravani reiteró que Irán pide al Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU, António Guterres, tres medidas urgentes: que condenen la agresión, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por Estados Unidos y el régimen israelí contra el pueblo iraní; que obliguen a los agresores a poner fin de inmediato a todos los ataques militares contra Irán, así como contra civiles e infraestructuras civiles; y que garanticen la rendición de cuentas por estas graves violaciones del derecho internacional humanitario y los crímenes de guerra.

Irán ejercerá su derecho a defensa hasta el fin de la agresión

En otro momento de sus declaraciones, aseguró que Irán ejercerá su derecho inherente a la legítima defensa hasta el fin de la agresión.

“Seguiremos ejerciendo nuestro derecho inherente a la legítima defensa, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, hasta que cesen esta agresión y estos ataques salvajes. Nuestra respuesta es legal, necesaria y proporcional”, dejó en claro.

Asimismo, precisó que Irán solo ataca objetivos militares de los agresores. “No atacamos a civiles. No atacamos los intereses de los países vecinos”, indicó.

💥Irán alcanza otro radar estadounidense estacionado en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Bagdad en Irak#PromesaVerdadera4 pic.twitter.com/HoS95uEAmE — HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

Irán rechaza retóricas de Trump sobre elección de su liderazgo

El embajador de la República Islámica de Irán ante las Naciones Unidas afirmó que las declaraciones atribuidas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la elección de un nuevo líder en Irán constituyen una clara violación del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.

“Irán es un país independiente y soberano. Irán no acepta la intervención de ninguna potencia extranjera en sus asuntos internos y nunca permitirá tal injerencia. Nuestra Constitución es clara. La elección del liderazgo en Irán se realizará únicamente conforme a los mecanismos previstos en nuestra Constitución, y exclusivamente sobre la base de la voluntad del pueblo iraní, sin ningún tipo de intervención extranjera”, dejó en claro.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha lanzado 24 oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

tqi