Pezeshkian a Putin: Irán seguirá camino de “firme defensa” y paz duradera

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, destacó la determinación de la República Islámica a la hora de defender su integridad territorial ante agresiones.

“La República Islámica de Irán nunca ha tenido ni tendrá intención de agredir a sus vecinos; nuestro camino es la firme defensa de la integridad territorial y de una paz duradera”, enfatizó el viernes Pezeshkian en una conversación telefónica con su par ruso, Vladímir Putin.

En cuanto a los ataques de Irán contra las bases de Estados Unidos en la región, Pezeshkian señaló que tales operaciones “constituyen una acción puramente defensiva, pues se llevan a cabo en defensa del país y del pueblo”.

🚨 Más videos de misiles iraníes en el cielo sobre territorios ocupados#IranWar pic.twitter.com/EGE2nihhyH — HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

Al condenar “el uso de una fuerza ciega y desesperada” por los enemigos, el mandatario iraní descrió el cobarde asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, como un acto contrario a todos los principios jurídicos y normas internacionales.

Conforme subrayó, los ataques de Estados Unidos y del régimen sionista confirmaron una vez más la legitimidad de la postura de Teherán, “según la cual la seguridad de la región solo puede ser garantizada por los países de la región y la presencia de fuerzas extranjeras es el principal factor de inseguridad”.

Asimismo, destacó la presencia multitudinaria y épica del pueblo iraní en apoyo a su sistema y a su país ante agresiones de Israel y Estados Unidos. Este apoyo “demostró que estas agresiones solo fortalecen aún más la determinación de nuestra nación para defender la integridad del país”, dejó en claro.

El presidente iraní, de igual modo, rechazó categóricamente las afirmaciones sobre un supuesto ataque contra la República de Azerbaiyán, calificando estos rumores como una conspiración de los enemigos para dañar las relaciones fraternales entre los países vecinos.

En otra parte de sus declaraciones, Pezeshkian se manifestó esperanzado de que Rusia, aprovechando sus capacidades internacionales, respalde los legítimos derechos del pueblo iraní frente a estas agresiones.

Al agradecer la preocupación del Gobierno y del pueblo de Rusia en las actuales circunstancias críticas, expresó su esperanza de que los países independientes y las organizaciones internacionales, mediante la cooperación conjunta, obliguen a los países dominantes a respetar la ley y los derechos de las naciones.

A su vez, Putin expresó sus condolencias por el martirio del ayatolá Jamenei y manifestó su profunda solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Irán. Asimismo, al referirse a sus contactos continuos con los líderes de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, subrayó la necesidad de preservar la estabilidad regional.

Los presidentes de ambos países también acordaron que la coordinación entre Teherán y Moscú continuará con firmeza a través de diversos canales diplomáticos y de seguridad.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha lanzado 24 oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

