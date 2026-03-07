Irán critica al jefe de la ONU por minimizar atrocidades de EEUU e Israel

Irán criticó duramente al secretario general de las Naciones Unidas por minimizar el costo humano de las agresiones de EE.UU. e Israel.

En un mensaje publicado el viernes en X, dirigiéndose a António Guterres, secretario general de la ONU, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, rechazó descripciones genéricas que se refieren a la agresión estadounidense-sionista como simples “combates”.

“Esto no son ‘los combates’; esto es un ‘acto de agresión no provocada’ lanzado por dos regímenes armados con armas nucleares contra Irán”, dijo Baqai.

Recordó que los ataques de EE.UU. y el régimen de Israel ocurrieron mientras se llevaban a cabo esfuerzos diplomáticos entre Teherán y Washington, como había sucedido durante la ronda anterior de agresión ilegal israelí-estadounidense contra la nación, ocurrida en junio pasado.

“ESTÁBAMOS en ‘negociaciones diplomáticas serias’, cuando EE.UU./Israel atacaron Irán, por segunda vez en los últimos 9 meses”, señaló.

Dear Mr. Secretary General,

Let's call a spade a spade.

This is not "the fighting"; this is an 'unprovoked act of aggression' launched by two nuclear armed regimes against Iran.



We WERE in "serious diplomatic negotiations" while the U.S./Israel attacked Iran, for a second time… https://t.co/vdTeKjH8MQ — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 6, 2026

El funcionario también criticó que Guterres se centrara en preocupaciones económicas en lugar de las víctimas civiles dentro de Irán.

“Usted se preocupa por el ‘grave riesgo para la economía global’; ¿y los civiles inocentes, incluidos 175 pequeños ángeles asesinados en la ciudad de Minab, y muchos más muertos y mutilados en toda Irán durante los últimos 7 días de actos criminales estadounidenses/israelíes?”, cuestionó.

Baqai concluyó su mensaje instando a las Naciones Unidas a adoptar una postura más clara sobre la situación.

“La ONU debe ser sincera y asumir sus responsabilidades legales y morales con respecto a esta guerra ilegal contra Irán”, recalcó.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado pasado al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha lanzado 24 oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

