Presidente: enemigos enterrarán en tumba sueño de ver a Irán rendido

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha dejado en claro que el país persa no se rendirá ante la agresión estadounidense-sionista.

“Que queramos rendirnos sin condiciones es un sueño que los enemigos deben enterrar en su tumba. Lo que nosotros seguimos son las leyes internacionales y los marcos humanitarios y principios de los que ellos hablan; deben adherirse a ellos y no tienen derecho a ignorar los derechos de todos los países, incluido nuestro Irán”, ha recalcado Pezeshkian este sábado en un mensaje televisivo.

Pezeshkian ha asegurado que las autoridades iraníes seguirán firmes hasta el último aliento para sacar a Irán con orgullo de la crisis actual.

Respecto a los ataques de Irán contra las bases de EE.UU. en la región, Pezeshkian ha asegurado que la República Islámica “no tiene intención de invadir los países vecinos, como ha dicho una y otra vez”.

“Ellos son nuestros hermanos. Debemos unirnos con estos queridos en la región y establecer la paz y la tranquilidad”, ha subrayado.

Conforme ha anunciado el mandatario iraní, en una decisión tomada el viernes en el Consejo Provisional de Liderazgo, se comunicó a las Fuerzas Armadas del país que “no deben atacar ni lanzar misiles contra los países vecinos, salvo que desde ese país nos ataquen a nosotros”. “Esto debe resolverse mediante la diplomacia y no peleando con los países vecinos”, ha puntualizado.

🔺 El presidente de Irán, en un mensaje televisivo dirigido a la nación:



— HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

Por otro lado, ha alertado a los países vecinos cuyos grupos y facciones están pensando aprovechar la situación actual para atacar el territorio iraní. “Les doy este mensaje: es mejor que no se conviertan en instrumentos del imperialismo”, ha advertido.

En este sentido, ha avisado que “la dignidad no se puede obtener junto a los mentirosos y los depredadores del mundo. Si tenemos algún desacuerdo, es mejor resolverlo entre nosotros, pero no debemos convertirnos en instrumentos de Israel y Estados Unidos”, ha exigido.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado pasado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha lanzado 24 oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

