“Los aplastaremos”: CGRI de Irán ataca posiciones de grupos separatistas

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha informado de una ola de ataques contra posiciones de grupos separatistas en Kurdistán iraquí.

Las posiciones de grupos separatistas en la región autónoma de Irak fueron alcanzadas en tres puntos por la unidad de misiles, ha anunciado este sábado el CGRI en un comunicado.

La nota advierte que, si los grupos separatistas en la región del Kurdistán iraquí realizan alguna acción contra la integridad territorial de Irán, el CGRI los aplastará.

Las fuerzas de Inteligencia de Irán informaron el viernes de haber asestado golpes aplastantes a los separatistas terroristas que desde hace varios meses planeaban desestabilizar el oeste del país.

🎥 Un misil iraní cae en Tel Aviv sin explotar y cuando se acercan los militaresocurre la sorpresa… 💥💥🔥🔥 pic.twitter.com/ejz2tC06HV — HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

En paralelo, las Fuerzas Armadas de Irán siguen desde la semana pasada oleadas de ataques contra las bases de Estados Unidos en la región y los objetivos israelíes en los territorios ocupados, en respuesta a la agresión no provocada de Washington y el régimen sionista, en la que cayó mártir el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

tqi