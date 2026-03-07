Irán derriba 13 drones enemigos en 24H; sube a 82 desde inicio de guerra

Las Fuerzas Armadas de Irán han derribado 13 drones de enemigos en las últimas 24 horas, lo que aumenta a 82 el número de aeronaves derribadas desde el inicio de la agresión estadounidense-israelí.

“Nuestras defensas destruyeron 13 drones avanzados MQ-9, Hermes y Orbiter en las últimas 24 horas”, ha declarado el Ejército de Irán este sábado en un comunicado.

El Ejército iraní ha indicado que los drones fueron derribados en las regiones noroeste, oeste, sur, Isfahán, Kermán y Teherán, capital.

Según la nota, desde el comienzo de la agresión estadounidense-israelí el sábado pasado hasta ahora, el número de drones derribados por los sistemas de defensa aérea del Ejército y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha llegado a 82.

💥💥💥 Ejército iraní: Irán ha derribado 82 drones de EEUU e Israel desde el inicio de la guerra pic.twitter.com/6D74SA1UWj — HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado pasado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha lanzado 25.ª oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

tmv