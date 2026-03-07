Irán lanza ataque masivo con drones contra base aérea de EEUU en Emiratos

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán lanza ataque masivo con drones contra base aérea estadounidense Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos.

La unidad de drones de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha atacado este sábado la base aérea de Al Dhafra de EE.UU. en Emiratos Árabes Unidos (EAU) mediante una ofensiva masiva.

Por medio de un comunicado, el CGRI ha resaltado que la base es una de las mayores y más importantes instalaciones aéreas y un centro de control y dirección de las fuerzas estadounidenses en la región del Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, y que los objetivos fueron alcanzados con éxito.

Durante el ataque, precisa la nota, fueron alcanzados el centro de guerra aérea estadounidense y el centro de comunicaciones satelitales, así como radares de alerta temprana y radares de control de fuego.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado pasado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha lanzado 25.ª oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

Irán ha alertado que cualquier lugar desde el que se origine una agresión contra la República Islámica de Irán será considerado un objetivo legítimo para el país.

Sobre esta misma base, Irán ha atacado las bases que el criminal Estados Unidos utiliza como punto de partida para la agresión contra la República Islámica.

tqi