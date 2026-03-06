Irán ataca con misil a portaviones de EEUU en venganza por ataque a su buque

La Armada iraní dispara misiles antibuque contra el portaviones estadounidense Abraham Lincoln después de que Irán prometiera que hará lamentar a EE.UU. el ataque a su destructor.

En un comunicado, la Armada ha informado este viernes por la noche de un poderoso sistema de misiles costa- mar contra el USS Abraham Lincoln.

El jueves, la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán atacó con éxito al portaviones USS Abraham Lincoln, utilizando drones avanzados de producción nacional, obligando al grupo de ataque a una rápida retirada cerca de las aguas territoriales iraníes.

En este sentido, el portavoz del cuartel general central Jatam al-Anbiya anunció que el portaviones, fue atacado cuando se había acercado a 340 kilómetros de las fronteras marítimas de Irán en el Mar de Omán con el objetivo de controlar el Estrecho de Ormuz.

Esta operación militar contra el portaviones estadounidense se produce tras el ataque estadounidense del miércoles al destructor Dena del Ejército iraní en aguas cercanas a Sri Lanka cuando regresaba de la India.

El destructor IRIS Dena regresaba a casa tras participar en el ejercicio naval multilateral de Milán 2026, organizado por la India.

Más de 120 marineros iraníes estaban a bordo del barco en el momento del cobarde ataque, que ha sido ampliamente condenado en Irán y en el exterior.

Irán advirtió que EEUU lamentará ataque a fragata Dena en océano Índico

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, emitió una dura respuesta tras el ataque a la fragata. En una publicación en X, Araqchi calificó a IRIS Dena como “invitada de la India” y criticó duramente a Estados Unidos por perpetrar una “atrocidad en el mar, a 3.200 kilómetros de las costas iraníes”.

Araqchi también afirmó que el buque fue atacado sin previo aviso y advirtió que “recuerden mis palabras: Estados Unidos llegará a lamentar amargamente el precedente que ha sentado”.

Dena se encontraba “desarmado y descargado” cuando EEUU lo atacó

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Said Jatibzade, quien visita la India en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, ha condenado este viernes el ataque al buque iraní.

El buque iraní IRIS Dena fue “desarmado y descargado” durante su viaje de regreso después de participar en el ejercicio naval en la India, ha criticado después de que un submarino estadounidense torpedeara el buque de guerra en el Océano Índico frente a la costa de Sri Lanka.

“Este es un incidente muy triste y lamentable. Ese buque, invitado por nuestros amigos indios, asistía a un ejercicio internacional. Era una ceremonia. Estaba descargado. Estaba desarmado”, ha declarado a la agencia de noticias PTI.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles.

Inflexible ante esta agresión, Irán ha lanzado oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ con misiles y drones en represalia contra instalaciones militares en los territorios ocupados por Israel y bases estadounidenses en toda la región, ejerciendo su legítimo derecho a la legítima defensa y enviando un mensaje claro de que la nación iraní nunca se someterá a la intimidación ni a la ocupación.

tmv