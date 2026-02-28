Irán ante ONU: agresión EEUU-Israel es guerra contra derecho internacional

Irán ha condenado ante la ONU el ataque injustificado de EE.UU. e Israel en su contra, aseverando que esta agresión es una guerra contra el derecho internacional.

Durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), el embajador de Irán ante la ONU, Amir Said Iravani, ha denunciado que Estados Unidos e Israel lanzaron una “agresión no provocada y premeditada” contra el país persa, denunciando que los ataques tuvieron como objetivo infraestructura civil y mataron a más de 100 niñas en una escuela.

“La agresión y los crímenes atroces del régimen estadounidense e israelí, así como sus ataques deliberados y persistentes contra la infraestructura civil, continúan”, ha agregado, señalando que “el número de civiles inocentes sigue aumentando. Esto no es solo un acto de agresión; es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad”.

Ha resaltado que la declaración del presidente de EE.UU., Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre su intención de cambiar el sistema en Irán evidencia una violación de la soberanía iraní.

Iravani ha reiterado que lo que está sucediendo desde Estados Unidos e Israel es una agresión armada contra su país y una guerra contra el derecho internacional.

“Lo que está ocurriendo contra mi país es un flagrante acto de agresión; una agresión armada y abierta contra la República Islámica de Irán. La guerra actual entre Estados Unidos y el régimen israelí no es solo una guerra contra Irán; es una guerra contra la Carta de las Naciones Unidas, una guerra contra el derecho internacional y una guerra contra el orden jurídico internacional sobre el que se han construido las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad durante más de ocho décadas”, ha subrayado.

Ha explicado que “la República Islámica de Irán ha declarado reiteradamente su compromiso con la diplomacia y la negociación; pero jamás cederá ante la presión, la coerción ni la fuerza”. “La diplomacia tiene reglas y principios y no puede coexistir con la agresión”, ha destacado.

“Nuestra respuesta a la agresión de Estados Unidos e Israel es una medida legítima para ejercer nuestro derecho a defendernos. Continuaremos ejerciendo nuestro legítimo derecho a defendernos hasta el fin de la agresión”, ha ratificado.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron este sábado una agresión conjunta contra Irán que afectó a varias ciudades iraníes y Teherán, la capital. Estos ataques se producen mientras Irán y Estados Unidos celebraron tres rondas de conversaciones nucleares y fijaron nuevas negociaciones para esta semana.

En respuesta, Irán ha lanzado una operación de represalia con misiles y drones contra los objetivos israelíes y estadounidenses.

En una carta dirigida al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad este sábado, el canciller iraní, Abás Araqchi, ha asegurado que Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente y legítimo de legítima defensa hasta que cese “total e inequívocamente” la agresión en curso de EE.UU. e Israel.

tmv