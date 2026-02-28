Irán: mortal ataque estadounidense-israelí a escuela es “crimen flagrante”

Irán ha condenado a EE.UU. y a Israel por matar a civiles, incluidos decenas de estudiantes de una escuela primaria, en sus ataques no provocados contra ciudades iraníes.

“Estados Unidos e Israel lanzaron un acto de agresión atroz e injustificado contra Irán al atacar indiscriminadamente ciudades iraníes. En un solo caso, atacaron una escuela primaria en Minab, provincia de Hormozgán (sur), asesinando y mutilando a decenas de niñas inocentes”, ha escrito el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, en una publicación en su cuenta X este sábado por la tarde.

Calificando el ataque a la escuela como “un crimen flagrante”, ha indicado: “El mundo debe hacer frente a esta grave injusticia y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe actuar ahora en ejercicio de su responsabilidad primordial bajo la Carta”.

Un ataque israelí contra una escuela de niñas en Minab, una ciudad en la provincia de Hormozgán, al sur de Irán, dejó 118 muertos, la mayoría de ellos estudiantes, y decenas de heridos más.

El ataque ocurrió mientras los estudiantes estaban en sus clases por la mañana. Se espera que el número de muertos aumente, ya que la operación de rescate y búsqueda continúa en la escuela.

El régimen israelí y Estados Unidos lanzaron un ataque no provocado contra Irán en la mañana de este sábado en medio de las conversaciones nucleares entre Teherán y Washington.

Según un comunicado de la Media Luna Roja Iraní, se confirmó el martirio de al menos 201 personas durante los ataques estadounidenses-israelíes hasta las 20:45 hora local. El número de heridos ascendía a 747 al momento del anuncio.

tmv