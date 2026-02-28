Irán a ONU: continuaremos en legítima defensa hasta que agresión cese “total e inequívocamente”

El canciller iraní, Abás Araqchi, ha asegurado que Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente y legítimo de legítima defensa hasta que cese “total e inequívocamente” la agresión en curso de EE.UU. e Israel.

Araqchi ha hecho estas declaraciones en una carta dirigida al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU este sábado. Horas antes, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra diversas ciudades iraníes, incluida la capital, Teherán.

A continuación el texto completo de la carta de Araqchi:

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso.

Excelencia,

Le escribo con profundo pesar para señalar urgentemente a su atención y a la de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el acto manifiesto de agresión y los ataques armados coordinados en gran escala perpetrados por Estados Unidos y el régimen israelí contra la soberanía y la integridad territorial de la República Islámica del Irán.

Hoy, 28 de febrero de 2026, Estados Unidos y el régimen israelí violaron flagrantemente la soberanía nacional y la integridad territorial de la República Islámica de Irán al lanzar ataques contra diversas instalaciones defensivas y emplazamientos civiles en diversas ciudades de nuestro país. Los ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos y el régimen israelí constituyen una clara violación del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas y constituyen una agresión armada abierta contra la República Islámica de Irán.

Al responder a este acto de agresión, la República Islámica de Irán ejerce su derecho inherente y legítimo de legítima defensa, amparado por el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán utilizarán todas las capacidades y medios defensivos necesarios para hacer frente a esta agresión criminal y disuadir los actos hostiles. En consecuencia, todas las bases, instalaciones y activos de las fuerzas hostiles en la región se considerarán objetivos militares legítimos en el marco del ejercicio legítimo de la legítima defensa de Irán. Irán continuará ejerciendo su derecho de legítima defensa con decisión y sin vacilación hasta que la agresión cese total e inequívocamente.

Los Estados Unidos y el régimen israelí asumirán la plena y directa responsabilidad de todas las consecuencias, incluida cualquier escalada derivada de sus acciones ilícitas. Ante las graves y trascendentales consecuencias de esta agresión armada para la paz y la seguridad regionales e internacionales, la República Islámica de Irán recuerda la responsabilidad fundamental de las Naciones Unidas, y en particular del Consejo de Seguridad, de tomar medidas inmediatas en respuesta a esta violación de la paz y la seguridad internacionales resultante de la flagrante agresión militar de los Estados Unidos y el régimen israelí contra Irán.

Irán insta al Secretario General, al Presidente del Consejo de Seguridad y a los miembros del Consejo de Seguridad a que desempeñen sus funciones sin demora. En este contexto, la República Islámica de Irán insta urgentemente a los miembros del Consejo de Seguridad a que convoquen, sin demora, una reunión de emergencia del Consejo para abordar los actos de agresión y la perturbación de la paz perpetrados por los regímenes estadounidense e israelí, que constituyen una amenaza real y grave para la paz y la seguridad internacionales, y a que adopten las medidas necesarias e inmediatas para detener este uso ilícito de la fuerza y ​​garantizar la rendición de cuentas.

La República Islámica de Irán insta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas responsables de la paz y la seguridad internacionales a que condenen inequívocamente este acto de agresión y adopten medidas urgentes y colectivas para hacerle frente, ya que sin duda plantea una amenaza sin precedentes a la paz y la seguridad regionales y mundiales.

