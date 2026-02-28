Los archivos desclasificados sobre la trama de tráfico de personas relacionados con Epstein menciona a Macri, una figura del círculo de poder en Argentina.

Los medios corporativos de noticias se esfuerzan para tratar de esconder la evidencia de que Jefrey Epstein y su conglomerado pedófilo infanticida es una fachada del Mossad israelí. Pero dejan al descubierto, todos los socios que tuvieron en sus emprendimientos, como el caso del expresidente argentino Mauricio Macri.

La empresa israelí se llama Reporty Homeland y estaba financiada por Jefry Epstein.

Una trama que empezó a esbozarse desde la investigación conocida como el Pizza Gate, que terminó en la detención de Epstein.

Prácticas rituales tan aberrantes que no parecen propias de la especie humana.

Sebastián Salgado, Buenos Aires.

