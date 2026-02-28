Sudamérica   /   Argentina

Archivos Epstein mencionan a Macri en documentos oficiales

  • Archivos Epstein mencionan a Macri en documentos oficiales
Publicada: sábado, 28 de febrero de 2026 6:37
Descargar

Los archivos desclasificados sobre la trama de tráfico de personas relacionados con Epstein menciona a Macri, una figura del círculo de poder en Argentina.

Los medios corporativos de noticias se esfuerzan para tratar de esconder la evidencia de que Jefrey Epstein y su conglomerado pedófilo infanticida es una fachada del Mossad israelí. Pero dejan al descubierto, todos los socios que tuvieron en sus emprendimientos, como el caso del expresidente argentino Mauricio Macri.

La empresa israelí se llama Reporty Homeland y estaba financiada por Jefry Epstein.

Una trama que empezó a esbozarse desde la investigación conocida como el Pizza Gate, que terminó en la detención de Epstein.

Prácticas rituales tan aberrantes que no parecen propias de la especie humana.

Sebastián Salgado, Buenos Aires.

yzl/ncl/tqi

relacionadas
Argentina
LO MÁS LEÍDO DE Argentina
Comentarios