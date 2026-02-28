El Pentágono rompe vínculos con universidades de élite de EEUU

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó el viernes de la decisión de romper relaciones con universidades de élite como Yale, Brown o Princeton.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos (Pentágono), encabezado por Pete Hegseth, anunció la cancelación de sus programas académicos con varias instituciones de prestigio, entre ellas la Universidad de Yale, la Universidad Brown, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Princeton, ampliando así una decisión previa que ya había afectado a la Universidad de Harvard, según Europa Press.

“Esto no es educación, es adoctrinamiento. Es un ataque calculado y dirigido al núcleo de nuestra fuerza de combate, y es una traición que ya no toleraremos”, explicó en un vídeo publicado en redes Hegseth, agregando que ya no se enviará a militares a estudiar “programas de posgrado que socavan los mismos valores que han jurado defender”.

En otra parte de sus declaraciones, afirmó que las universidades de élite deben formar a los “combatientes” estadounidenses en cuestiones de seguridad y no “en el activismo por la justicia social”.

Hegseth también anunció la apertura de una “revisión formal y minuciosa” de los colegios de guerra para que “vuelvan a ser bastiones del pensamiento estratégico” a fin de formar a “los líderes y combatientes más letales y efectivos que el mundo haya conocido”.

La política del Pentágono ha generado preocupación en sectores académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Amnistía Internacional advirtió recientemente que el aumento de prácticas que califica como autoritarias en Estados Unidos podría erosionar las protecciones contra la discriminación y afectar estándares democráticos tanto a nivel nacional como global.

