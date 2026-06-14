Avión de combate estadounidense se estrella en Washington

Un avión militar de EE.UU. se estrelló cerca de un lago en Yakima de Washington, provocando un incendio forestal a unos 200 km al sureste de Seattle.

En un vídeo que circula en redes sociales se observa cómo un avión de combate del Ejército estadounidense se estrelló este sábado en el estado de Washington y provocó un incendio forestal.

La aeronave se estrelló cerca del lago Rimrock, lo que indujo una intervención de emergencia de los bomberos en la zona boscosa.

El piloto se eyectó de forma segura de la aeronave antes de que se estrellara, según los equipos de primera respuesta, y está siendo tratado por heridas leves en un centro médico cercano.

💥Accidente de avión militar en Washington, EE. UU.



✈️Un avión militar se estrelló en una zona boscosa del estado de Washington, provocando un incendio forestal y la evacuación de turistas. El piloto logró eyectarse antes del impacto. Las causas del accidente aún se desconocen. pic.twitter.com/WMZt5JDb4v — HispanTV (@Nexo_Latino) June 14, 2026

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