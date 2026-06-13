Coalición antifascista exige a la FIFA sacar el Mundial de EEUU

La Coalición Antifascista de Fútbol ha exigido a la FIFA mover el Mundial 2026 fuera de EE.UU., denunciando sus guerras y su complicidad en el genocidio en Gaza.

La Coalición de Fútbol Antifascista, que representa a 32 organizaciones, afirma que un país que ataca a Cubay que ha desatado una guerra contra Irán, mantiene cautivo al presidente de Venezuela y promueve su proyecto sionista de expansión colonial en Gaza, no debería tener permitido ser coanfitrión del torneo.

“La Copa del Mundo no es para el pueblo. Ha quedado muy claro que no es accesible para la gente. ¿Y qué sentido tiene disfrutar de este deporte mientras Estados Unidos e Israel se salen con la suya con todo tipo de agresiones genocidas en todo el mundo? Creemos que el deporte no debería utilizarse para encubrir estos crímenes que Estados Unidos e Israel están cometiendo”, ha señalado un miembro de la Coalición de Fútbol Antifascista.

Esta Coalición ha exigido que la FIFA traslade los partidos fuera de Estados Unidos, señalando al mismo tiempo la complicidad del organismo rector del fútbol mundial en violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos dentro de sus propias fronteras.

Un miembro de la Coalición ha señalado que las deportaciones de migrantes y las detenciones en centros de detención, como en “Delaney Hall”, en Nueva York, donde unos 300 migrantes habrían iniciado una huelga de hambre debido a las malas condiciones.

“Estados Unidos también está implementando distintos tipos de prohibiciones de viaje y restricciones contra numerosos países de África, Asia Occidental y en general de los países asiáticos, así como de América Latina”, ha denunciado Tamanisha John, de la Red de Solidaridad del Caribe.

Los activistas critican un “doble rasero”, señalando que las medidas punitivas aplicadas en el pasado a países como Rusia contrastan con el actual encubrimiento de los crímenes estadounidenses.

“Las normas internacionales solo se aplican en la medida en que no van en contra de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, y creo que eso es algo que debemos resaltar, porque precisamente por eso Israel no fue excluido inicialmente, y también por eso Estados Unidos está apuntando especialmente al equipo iraní”, ha declarado Tamanisha John.

Se han reportado grandes excedentes de entradas, caída en los precios de reventa y distribución de boletos gratuitos, lo que prepara el terreno para un torneo poco emocionante.

La activista ha señalado que no es necesario viajar a Estados Unidos para disfrutar de estos partidos o de los encuentros comunitarios, y ha añadido que ya se está observando un impacto, con “unos 188 000 asientos que no se están llenando.”

El partido inaugural se disputó el jueves 11 de junio en Ciudad de México.

Se espera que en las próximas semanas se realicen protestas en varias ciudades de Estados Unidos contra el gobierno estadounidense y la FIFA.

El Mundial de la FIFA 2026 ha puesto en evidencia que los grandes eventos deportivos no están al margen de la política, ya que el poder estatal, el control fronterizo y los intereses geopolíticos influyen más que los principios de igualdad y acceso que promueven las organizaciones deportivas.

En la cobertura del torneo se omite la creciente lista de jugadores, periodistas, funcionarios y aficionados que han sufrido denegaciones de visado, deportaciones y restricciones administrativas.

Mientras la FIFA promueve un discurso de unidad global, la realidad de muchos participantes del Sur Global refleja una situación muy distinta.

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