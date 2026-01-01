El 2025 estuvo marcado por figuras, desde activistas hasta políticos, cuyos actos como ‘creadores de noticias’ definieron el rumbo de un año convulso.

Por: Mohammad Ali Haqshenas

Mientras algunas figuras usaron su influencia para escapar de crímenes de guerra y beneficiarse del caos, otras arriesgaron todo para exponer esos crímenes y las mentiras mediáticas, convirtiendo 2025 en un año definido tanto por el fracaso sistémico como por el coraje individual.

Quienes siguieron las noticias fueron testigos de lo “imposible”: el esqueleto de un hombre muerto cayendo de un armario, desatando una tormenta en la política estadounidense, y una joven activista del cambio climático intercambiando líneas de piquete por una celda en una prisión israelí.

El año también vio a un funcionario de la ONU mantenerse firme contra las sanciones ilegales de EE.UU. para destapar el genocidio, incluso cuando un multimillonario de la tecnología acumulaba silenciosamente medios de comunicación para silenciar esa misma verdad.

Un académico fue arrestado en la llamada “tierra de la libertad” por condenar el genocidio, mientras el jefe de la FIFA jugaba a la política en la Casa Blanca, haciendo la vista gorda ante los crímenes de guerra estadounidenses.

El año también trajo consigo una serie de otras historias cautivadoras: un joven socialista ascendiendo al poder en la ciudad de Nueva York, un líder de milicia aterrorizando Gaza bajo la supervisión israelí, y un funcionario de la ONU que miraba hacia otro lado mientras ataques ilegales apuntaban a las instalaciones que su agencia debía proteger.

Estos son los doce ‘creadores de noticias’ que definieron este turbulento año 2025.

Jeffrey Epstein



Han pasado años desde que las autoridades estadounidenses declararon a Jeffrey Epstein muerto en lo que oficialmente se etiquetó como un suicidio; sin embargo, el caso del traficante de sexo condenado resurgió como una historia principal en 2025, impulsada por nuevas acciones legales y la liberación de material previamente sellado.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump permitió, aunque de manera reacia, la publicación de documentos vinculados a Epstein después de enfrentar una creciente presión tanto del público como de los legisladores.

Varios sobrevivientes testificaron y hablaron públicamente en 2025, especialmente durante las audiencias del Congreso, lo que provocó nuevas preguntas sobre la rendición de cuentas, los fracasos institucionales y el papel de la riqueza y el acceso para retrasar la justicia.

Decenas de miles de registros y fotografías fueron finalmente liberados a principios de diciembre.

Los nuevos datos han revelado los nombres de figuras políticas prominentes como Trump y Bill Clinton, lo que intensificó aún más el escrutinio sobre cómo sus operaciones perduraron durante años con casi ninguna intervención.

La cobertura mediática occidental se centró más en Epstein y sus contactos que en los sistemas que permitieron que su influencia persistiera.

María Corina Machado



María Corina Machado emergió en 2025 como una de las figuras políticas más visibles —y divisivas— de Venezuela, cuyo espectáculo de “cambio de régimen” irónicamente le valió el Premio Nobel de la Paz.

Fundadora del partido Vente Venezuela, Machado priorizó la presión externa como una herramienta política clave, llegando a rogarle al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu — buscado por la Corte Penal Internacional por genocidio en Gaza — que ayudara a derrocar el gobierno de Nicolás Maduro.

Arruinó el sueño de Trump de ganar el Premio Nobel de la Paz en 2025 después de que el comité noruego elogiara su “trabajo incansable promoviendo los derechos democráticos” y le otorgara el galardón político.

Pero fue rápida en dedicar simbólicamente el mismo premio a Trump en un movimiento visto por los observadores como una celebración de la subversión y un intento de apaciguar al “maestro”.

Otorgar un “premio de la paz” a una conspiradora respaldada por EE.UU. y defensora del genocidio en Gaza expuso una vez más la transformación del Comité Nobel en una herramienta geopolítica de los países occidentales.

Francesca Albanese



En un año marcado por violaciones implacables del derecho internacional por parte de EE.UU. e Israel, Francesca Albanese fue elogiada por su valiente postura, sus informes bien documentados y su trabajo de defensa.

La Relatora Especial de la ONU sobre Palestina sufrió una fuerte presión e intimidación, incluidas sanciones por parte de la administración de Trump. Sin embargo, se negó a ser silenciada.

En un informe de septiembre, expuso la campaña genocida israelí contra Gaza, describiéndola como “la vergüenza de nuestro tiempo” para ayudar a despojar los eufemismos diplomáticos que a menudo se usan para encubrir el genocidio.

Se destacó como una crítica abierta de las políticas de ocupación israelíes en la ONU con varios informes, uno de los cuales destacó que la guerra israelí demostró “evidencia prima facie de una intención de destruir sistemáticamente a los palestinos como grupo”.

Mientras que los gobiernos occidentales no dudaron en conspirar para normalizar la masacre de palestinos, Albanese invitó al mundo a mirar al abismo documentando el borrado sistemático de los palestinos.

Incluso fue sancionada por EE. UU. por su último informe, pero se negó a ser amedrentada y continúa siendo una de las voces más valientes contra el genocidio israelí-estadounidense en Gaza.

Rafael Grossi



En 2025, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) reveló más que antes cómo siguió las directrices de EE.UU. e Israel y permitió que la agencia nuclear de la ONU fuera politizada.

Rafael Grossi impulsó y ratificó una resolución en la Junta de la AIEA para dar a Washington y Tel Aviv la documentación necesaria para lanzar ataques ilegales e injustificados a las instalaciones nucleares de Irán en junio.

Tras la agresión, que también apuntó a científicos nucleares, Grossi se negó a condenar los ataques, diciendo que no es “su responsabilidad” condenar los ataques a centros que se supone debe proteger.

En su lugar, repitió las afirmaciones de los países occidentales sobre las amenazas del programa nuclear de Irán, presionando a Teherán después de los ataques para permitir la entrada de inspectores y que informaran sobre el paradero del material de uranio enriquecido que, según los funcionarios iraníes, había sido arrojado profundamente en las instalaciones bombardeadas por EE.UU.

Los analistas afirman que las medidas de Grossi han dejado al descubierto la naturaleza politizada de la AIEA, que funciona menos como un vigilante técnico y más como un organismo que toma dictados de las potencias occidentales.

Su incapacidad para actuar como árbitro neutral ha erosionado la credibilidad de la agencia ante los ojos del mundo.

Zohran Mamdani



Zohran Mamdani se convirtió en una de las figuras políticas más observadas de EE.UU. en 2025 después de ganar las elecciones para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, culminando un rápido ascenso desde la política hasta la dirección de la ciudad más grande y rica del país.

Candidato socialista demócrata, Mamdani hizo campaña con una agenda urbana ambiciosa centrada en la accesibilidad de la vivienda, la ampliación de las protecciones a los inquilinos, el transporte público gratuito y el cuidado infantil universal, movilizando una participación electoral inusualmente alta entre los votantes más jóvenes y de clase trabajadora.

Su victoria fue histórica en varios niveles, convirtiéndose en el primer alcalde musulmán de la ciudad y el más joven.

Una característica definitoria del ascenso de Mamdani fue su postura propalestina y el rechazo explícito al sionismo, posiciones que articuló de manera constante durante la campaña a pesar de su sensibilidad en la política de Nueva York.

La victoria de Mamdani se produjo a pesar de la campaña islamófoba de los sionistas para socavar su candidatura.

Los analistas creen que su disposición para criticar la ocupación israelí, oponerse a la ayuda militar incondicional de EE.UU. e interpelar la influencia de los grupos de lobby pro-Israel marcó un alejamiento significativo de las normas políticas establecidas en la ciudad y en todo el país.

Charlie Kirk



Durante su vida, Charlie Kirk fue una figura polarizadora en la política conservadora de los EE.UU. y su asesinato en circunstancias misteriosas en 2025 lo colocó entre los principales protagonistas de las noticias de ese año.

Kirk cofundó Turning Point USA en 2012. Su influencia creció de manera significativa después de 2016, cuando se convirtió en uno de los representantes más visibles y leales de Trump, aprovechando sus apariciones en los medios y una gran cantidad de seguidores en redes sociales para amplificar las prioridades ideológicas del movimiento “Make America Great Again [Haz a EEUU Grande Otra Vez]” (MAGA).

Para el momento de su muerte, a los 31 años, Kirk ya no era solo un organizador activista, sino un comentarista político de pleno derecho cuya retórica trascendía las batallas culturales internas hacia la política exterior.

Los analistas señalan que su apoyo inquebrantable a Israel, su oposición férrea a Irán y su manera despectiva de enmarcar las demandas palestinas definieron gran parte de su perspectiva internacional.

Rechazó consistentemente los crímenes de guerra israelíes en Gaza, negó la existencia de genocidio y presentó el sufrimiento palestino principalmente a través del prisma del militante y el terrorismo.

Sin embargo, en sus últimos días, según algunos informes, sus inclinaciones políticas habrían cambiado.

Kirk fue fatalmente disparado el 10 de septiembre a plena luz del día mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah.

Greta Thunberg



Aclamada en su momento por los liberales occidentales por su activismo climático, Greta Thunberg se convirtió en prisionera política en 2025 debido a su activismo a favor de los derechos palestinos y contra el genocidio en Gaza.

Su detención por las fuerzas del régimen israelí en octubre, tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud, y el posterior maltrato que sufrió en una prisión israelí, expusieron la moral selectiva de los defensores occidentales de los "derechos humanos", ya que muchos líderes occidentales que previamente habían elogiado su activismo respondieron con tibieza ante su arresto.

El episodio subrayó los costos políticos de su postura explícitamente pro-palestina y su oposición a las políticas israelíes, lo que la colocó fuera de la zona de confort del apoyo liberal occidental mayoritario.

En 2025, Thunberg pasó de ser una activista climática a convertirse en una voz de los palestinos oprimidos, quienes llevaban más de dos años sufriendo la guerra israelí. Ella, junto con otros miembros de la flotilla, también demostró que apoyar a los oprimidos no solo requiere palabras, sino poner sus cuerpos en la línea contra el bloqueo israelí.

Gianni Infantino



Gianni Infantino continuó siendo una de las figuras más controvertidas en el deporte global en 2025, presidiendo la FIFA en un momento en que las ambiciones comerciales del fútbol colisionaban abiertamente con preocupaciones éticas, políticas y de derechos humanos graves.

Como presidente de la FIFA, Infantino impulsó la expansión de la Copa Mundial de Clubes en los Estados Unidos, a pesar de la oposición constante de los sindicatos de jugadores y de expertos médicos. Los críticos advirtieron que el calendario reducirá el deporte a un vehículo de ingresos televisivos y crecimiento de patrocinios.

Más allá de la administración futbolística, la postura política de Infantino atrajo un creciente escrutinio. Los analistas señalaron su relación inusualmente cercana con Trump, evidente en la Casa Blanca y más allá.

Esa proximidad se hizo aún más conspicua cuando Infantino inventó un llamado “premio de la paz” bajo los auspicios de la FIFA y se lo otorgó a Trump durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026.

El liderazgo de Infantino también enfrentó crecientes críticas por su fracaso en responder a la guerra genocida de Israel en Gaza. A lo largo de 2025, organizaciones de derechos humanos, grupos de jugadores y expertos legales pidieron a la FIFA que prohibiera a Israel de la misma manera en que lo hizo con Rusia.

Mahdieh Esfandiari



La detención ilegal de la académica y activista iraní Mahdieh Esfandiari en Francia se convirtió en una historia importante de derechos humanos en 2025, a pesar de que recibió poca atención en la prensa occidental.

Fue arrestada en marzo de 2024 tras su activismo en línea contra el genocidio israelí en Gaza. El arresto fue anunciado un mes después y ocurrió en un país que se jacta de ser un baluarte de la “libertad”.

Según su familia, a Mahdieh se le negó el uso del hiyab y su derecho a acceder a un teléfono durante 50 días. Pasó meses en confinamiento en solitario bajo cargos no fundamentados de “apología del terrorismo”. Esto a pesar de que cualquier detención que supere las 48 horas sin una orden judicial es considerada ilegal en Francia.

En octubre, Teherán anunció que Esfandiari había sido incluida en un plan de intercambio de prisioneros con el viceministro de Asuntos Exteriores, Vahid Yalalzadeh, diciendo que había sido tomada como rehén por París. A finales de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que un juez francés había concedido la liberación condicional de Esfandiari.

Yasser Abu Shabab



Autodenominado líder de las denominadas Fuerzas Populares, Abu Shabab emergió en medio de la devastación de Gaza no como un protector de los civiles, sino como un depredador que se alimentaba del caos.

Fue asesinado el 4 de diciembre en Rafah en lo que muchos describieron como un conflicto interno entre pandillas.

Su banda, según se informa, saqueó ayuda humanitaria, aterrorizó a familias desesperadas, y secuestró o mató palestinos, todo mientras operaba cómodamente bajo la indulgencia militar israelí.

Según su propio relato, su milicia se movía "con facilidad" en las zonas controladas por Israel, coordinando operaciones y disfrutando de una libertad de movimiento que no estaba disponible para la gente común.

Incluso comentaristas israelíes reconocieron más tarde que su muerte fue un revés — no para Gaza, sino para Israel.

Las facciones palestinas, clanes y familias se unieron en su rechazo a individuos como Abu Shabab.

Hamas declaró en un comunicado que el régimen israelí había fracasado en la protección de sus agentes, enfatizando que el destino de quien manipula la seguridad de su gente y sirve a su enemigo es “caer en el basurero de la historia y perder todo respeto o estatus”.

Karim Khan



Pocos funcionarios internacionales enfrentaron un escrutinio más intenso en 2025 que Karim Khan, el fiscal jefe británico de la Corte Penal Internacional (CPI).

Un abogado experimentado y ex investigador de la ONU, Khan insistió en que su decisión buscar órdenes de arresto para Netanyahu y su exministro de Asuntos Militares, Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad en Gaza— seguía el estatuto de la corte y las pruebas presentadas ante ella.

La respuesta fue rápida y punitiva. La administración Trump impuso sanciones personales contra Khan en febrero, revocando su visa estadounidense, congelando sus activos y prohibiendo que su familia ingresara al país.

En junio, Washington extendió las sanciones a cuatro jueces de la CPI que aprobaron las órdenes, como parte de un esfuerzo más amplio, según críticos, para disuadir a la corte de examinar a Israel.

En medio de esa campaña, el mandato de Khan se vio sacudido por acusaciones de mala conducta sexual, las cuales él ha negado categóricamente. Las denuncias —que ahora son objeto de una investigación de la ONU— llevaron a Khan a tomar una licencia.

Los observadores señalan que las acusaciones surgieron en un clima de intimidación y podrían formar parte de un esfuerzo coordinado para desacreditarlo tras las órdenes contra Israel.

Larry Ellison



Larry Ellison entró en 2025 menos como un convencional multimillonario tecnológico que como una figura central en el poder mediático y el apoyo al régimen israelí en los EE.UU.

El fundador de Oracle, conocido desde hace tiempo por cultivar influencia en Washington y Silicon Valley, se ha movido de manera decidida hacia la infraestructura que da forma a lo que los estadounidenses ven y dicen en línea —y lo ha hecho mientras se alineaba abiertamente con Israel mientras el régimen desataba un genocidio en Gaza.

Ellison es un inversor clave en la reestructuración de las operaciones de TikTok en los EE.UU., mediada por Trump, un acuerdo que coloca a Oracle en el centro del almacenamiento de datos de la plataforma y la supervisión algorítmica.

Al mismo tiempo, la creciente huella mediática de Ellison —a través de Paramount, CBS y una oferta pendiente por Warner Bros. Discovery— ha suscitado preguntas sobre cómo los compromisos políticos se traducen en posturas editoriales. Bajo el liderazgo de la familia Ellison, Paramount se opuso públicamente a los boicots culturales a las instituciones israelíes y, en cambio, colocó en una lista negra a las figuras del entretenimiento que critican a Israel.

Las inversiones de Ellison reflejan una estrategia coherente: el control de datos, plataformas y narrativas en un momento en que la opinión pública se ha vuelto marcadamente más crítica de los crímenes israelíes en Gaza y más allá.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV