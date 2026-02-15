FFAA avisan: Una guerra con Irán serviría de una lección para Trump

Un alto mando militar de Irán advierte que una guerra contra el país persa se convertirá en una lección inolvidable para el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Abdolrahim Musavi, ha denunciado este domingo las declaraciones contradictorias del mandatario estadounidense con respecto a la República Islámica.

“Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, país que se autoproclama superpotencia, no son dignas de un presidente y son frívolas”, ha señalado el alto mando castrense iraní, haciendo referencia a la constante retórica bélica del magnate republicano contra Irán en medio de las negociaciones nucleares entre los dos países.

En su intervención en una ceremonia, el general Musavi ha cuestionado los mensajes contradictorios de Washington: “Si Trump pretende ir a la guerra, ¿por qué habla de negociaciones?”.

Por tanto, el jefe del Estado Mayor de Irán ha aconsejado al inquilino de la Casa Blanca a pensarlo dos veces antes de arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán.

“Trump debería saber que entrará en una batalla que se convertiría en una lección imborrable, cuyo resultado será que ya no podrá seguir fanfarroneando en el mundo”, ha concluido.

Trump, quien se ha presentado como partidario de un acuerdo con Irán sobre el programa nuclear iraní, volvió a apoyar el viernes un cambio de régimen en el país persa como “lo mejor que podría pasar”; estas declaraciones las lanzó en momentos en que Teherán y Washington se preparan para celebrar la segunda ronda de las negociaciones.

Además, justo cuando Washington anunció el envío de un segundo portaviones (el USS Gerald R. Ford) a Asia Occidental para presionar a Teherán y lograr un acuerdo nuclear.

En enero, el Departamento de Guerra de EE.UU. (el Pentágono) envió el portaviones USS Abraham Lincoln a la región después de que Trump amenazara con atacar Irán para apoyar a las manifestaciones violentas que se desarrollaban entonces en el país y forzar a Teherán a negociar un nuevo acuerdo.

En respuesta a las retóricas bélicas, la República Islámica ha dejado en claro que no tolerará amenazas, ni presiones. Ha insistido en que, aunque opta por la diplomacia, no teme una guerra con EE.UU. y está plenamente preparada para ella, pero advierte de que cualquier mínima agresión al país persa, desencadenaría una guerra regional a gran escala.

ftm/ncl/tmv