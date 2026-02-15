El jefe del Estado Mayor de Rusia celebró el avance de sus fuerzas ante Ucrania y afirmó que Kiev no podrá compensar sus “importantes” bajas sufridas en el frente.

El general Valeri Guerásimov, durante su inspección, este domingo, del trabajo de los militares de la agrupación de tropas Centro rusas, ha asegurado que “las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren bajas considerables que no pueden compensar”.

Según el estratega militar, como el Ejército ucraniano “no puede reponer efectivos y, en condiciones de disminución de la dotación de los batallones de combate, (Kiev) apuesta principalmente por la formación de unidades adicionales de sistemas no tripulados y el aumento del número de drones de ataque”.

Aunque, ha matizado el general, que las fuerzas rusas poseen un mayor número de drones.

Tras la supervisión, el general ha confirmado que las tropas de la agrupación conjunta rusa continúan su ofensiva en todos los frentes en el marco de la operación militar especial.

“Continúa la ejecución de las tareas de la operación militar especial, el avance se lleva a cabo en todas las direcciones”, ha declarado el mando del Ejército ruso.

Guerásimov también ha precisado que las tropas rusas ha liberado 12 localidades durante la primera quincena de febrero, lo que equivale a más de 200 kilómetros cuadrados.

“Durante las dos semanas de febrero, a pesar de las duras condiciones invernales, las unidades y formaciones militares de la agrupación combinada de tropas han liberado 12 poblaciones. Más de 200 kilómetros cuadrados de territorio han pasado a estar bajo nuestro control”, ha detallado el alto cargo militar.

Exasesor del Pentángo: “Las pérdidas son terribles”

El coronel retirado de las fuerzas estadounidenses y exasesor del Pentágono, Douglas Macgregor, comentó que “cualquiera que haya analizado a fondo el asunto comprende que las pérdidas del lado ucraniano son terribles. Ucrania ya no cuenta con un sistema de defensa aérea y antimisiles operativo”.

“Ucrania sufrió una derrota militar”, afirmó Macgregor y agregó que Kiev ya no puede mantener sus defensas. Su red energética está destruida. Ucrania es “un Estado-nación derrotado”, acentuó.

Balance de pérdidas en el Ejército de Ucrania

En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 113 737 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27 620 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1664 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33 234 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 54 176 vehículos militares especiales.

La guerra que la próxima semana entra en su quinto año, 22 de febrero, no tiene visos de solución con acusaciones por parte de Moscú de que Kiev sobotea cualquier diálogo de paz.

