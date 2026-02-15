Gobernador de California: EEUU es una “bola de demolición” por Trump

El gobernador de California cargó contra Trump, acusandolo de haber convertido a EE.UU. en una “bola de demolición”, pero matizó que este presidente es “temporal”.

En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el demócrata Gavin Newsom, uno de los más críticos con el presidente republicano Donald Trump, afirmó el viernes que las personas con las que habló durante la cumbre le indicaron que ya no ven a Estados Unidos como el líder del mundo libre.

“Nos ven como una bola de demolición (...) Nos ven como poco fiables, y muchos piensan que somos irrevocables. No creen que volvamos a nuestra forma original”, remarcó, aunque expresó su desacuerdo con esa proyección. “No estoy tan convencido de eso. Pase lo que pase, podemos deshacerlo, podemos transformarlo, podemos arreglarlo”, añadió Newsom.

El gobernador y potencial candidato presidencial para 2028 pidió a los líderes mundiales que piensen en un futuro sin el magnate republicano al frente de EE.UU. “Bueno, estoy aquí, en muchos sentidos, para recordarles a todos que Trump es temporal. Se irá en cuestión de años. Estados como California son permanentes. Somos socios fiables y estables”, subrayó Newsom.

Además, llamó a los líderes en la cumbre a “denunciarlo” y oponerse a las acciones de la administración en materia climática y más allá. De hecho, Newson ha intentado llevar a Trump ante la justicia por sus medidas contra los inmigrantes.

Newsom también desestimó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la conferencia cuando dijo que “el viejo mundo ha desaparecido”.

“Creo que no está muerto, está latente”, refutó el gobernador y explicó que “se trata de esperar a que las condiciones sean diferentes para avanzar, y creo que eso cambia en las elecciones intermedias; creo que el tono empieza a cambiar un poco después de noviembre”.

“Trump va a recibir una paliza en las elecciones intermedias. Él lo sabe”, continuó. “Creo que el mundo se está familiarizando cada vez más con esa realidad”.

Newsom también calificó a Trump de líder “cada vez más débil” que “se hace pasar por fuerte”, lo que, en su opinión, “abrirá de nuevo la puerta a la diplomacia y al sentido común”.

“Trump no representa a la mayoría de los estadounidenses”, continuó. “El presidente más histórico de nuestra vida [es] históricamente impopular, y el resto del mundo necesita entenderlo”, fustigó Newsom.

Newsom ya planteó su oposición a Trump a nivel internacional el mes pasado cuando asistió al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. El gobernador criticó duramente el discurso de Trump sobre la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, calificándolo de “extraordinariamente aburrido”, pero también calificó de “patética” la respuesta europea a Trump, afirmando que es “hora de ponerse las pilas”.

El gobernador dijo que al día siguiente recibió elogios de los líderes mundiales. Trump arremetió contra Newsom por su aparición en Davos, acusándolo de “correr por ahí gritando para llamar la atención de líderes extranjeros y avergonzar a nuestro país”.

