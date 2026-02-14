AI tacha de visión profundamente racista discurso de Rubio en Múnich

La AI ha calificado como una visión “increíblemente racista” del mundo la intervención del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en la Conferencia de Múnich.

“Esta falta de comprensión multidimensional del mundo” resulta aún “más alarmante dado el proyecto y la visión increíblemente racistas”, ha destacado este sábado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en reacción al discurso de Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Callamard ha formulado estas declaraciones después de que Rubio haya afirmado este sábado que América y Europa comparten raíces y un destino común, advirtiendo que hay que invertir el declive en términos económicos y culturales.

De igual manera, ha censurado, en términos generales, la sucesión de “discursos mediocres” pronunciados por los líderes internacionales en Múnich para debatir sobre seguridad, un planteamiento que, a su juicio, simplifica el panorama global y pasa por alto los desafíos de fondo.

“Lo preocupante no es que se centren en la defensa, la soberanía o la independencia de Europa. Lo eminentemente problemático es la ausencia total de una visión de proyecto político, una visión positiva para nuestra sociedad global”, ha apostillado.

Rubio: Democracias liberales son engaños

En la misma jornada, Rubio ha calificado como un “engaño” las democracias liberales, condenando la migración en masa como un elemento de desestabilización para Occidente. También, ha apoyado a los impulsos nacionalistas en detrimento de las instituciones internacionales.

Asimismo, el funcionario estadounidense ha arremetido contra “la inmigración masiva”, las políticas climáticas que “empobrecen a nuestros pueblos” y la “locura” de un libre comercio que desindustralizó a Europa y Estados Unidos “en beneficio de rivales y adversarios”.

Al criticar la ONU, ha declarado que dicho organismo “en la mayoría de los asuntos más urgentes no tiene respuestas y prácticamente no ha tenido ningún rol”.

