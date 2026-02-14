HAMAS denuncia abusos “brutales” contra palestinos en cárceles israelíes

El movimiento HAMAS ha condenado los abusos y torturas contra palestinos secuestrados en la prisión israelí de Ofer, calificándolos de un nuevo crimen de guerra.

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha asegurado en un comunicado emitido este sábado que los abusos y torturas contra palestinos secuestrados en cárceles israelíes constituyen “un nuevo crimen de guerra que refleja el carácter brutal del sistema penitenciario israelí y la política de tortura sistemática contra los detenidos palestinos”.

HAMAS ha denunciado que los prisioneros son sometidos a agresiones físicas, humillaciones deliberadas, amenazas constantes y privación de derechos básicos, en abierta violación de las normas internacionales que protegen a las personas privadas de libertad.

Asimismo, ha responsabilizado plenamente al régimen de ocupación israelí por la vida y la integridad física de los detenidos palestinos y ha exigiado a los organismos internacionales de derechos humanos que rompan el silencio y adopten medidas urgentes para frenar estas prácticas.

El movimiento palestino ha indicado que el trato infligido a los prisioneros forma parte de una política sistemática de castigo colectivo destinada a quebrar la voluntad del pueblo palestino y profundizar el sufrimiento humano en los territorios ocupados.

La denuncia se produce tras la reciente visita del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, a la prisión de Ofer, un acto que fue acompañado por medidas intimidatorias y un endurecimiento de las condiciones contra los detenidos palestinos.

Ben-Gvir afirmó que las medidas impuestas en las cárceles israelíes “no son suficientes” y prometió impulsar legislación que permita la ejecución de palestinos secuestrados.

Durante esa visita, se registraron actos de hostigamiento dentro del recinto penitenciario, incluidos lanzamientos de granadas aturdidoras cerca de las celdas y amenazas directas, en el marco de una política orientada a agravar el régimen carcelario.

Organizaciones de derechos humanos han advertido que estas prácticas se inscriben en un patrón sistemático de abusos contra miles de prisioneros palestinos, entre ellos mujeres y menores, recluidos en cárceles del régimen israelí.

