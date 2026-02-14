Lo que dejó Israel en Gaza: 11 000 víctimas bajo escombros o desaparecidos

La Defensa Civil de Gaza informó que unos 8000 cuerpos de palestinos permanecen bajo los escombros y otros 3000 siguen desaparecidos tras los ataques de Israel.

“Los equipos de Defensa Civil trabajan bajo condiciones extremadamente difíciles, con recursos limitados, lo que dificulta el acceso a muchas áreas devastadas, cientos de cuerpos se han descompuesto o perdido sus rasgos durante las operaciones”, declaró el jueves el portavoz de la Defensa Civil de la Franja de Gaza, Mahmud Basal, en un comunicado emitido.

Basal agregó que más de 3000 personas siguen desaparecidas, sin información confirmada sobre si están vivas, muertas o detenidas.

Además, señaló que cientos de cuerpos se han descompuesto o se han vuelto irreconocibles durante las operaciones de recuperación, debido al tiempo prolongado y a la dificultad de retirar los escombros por la escasez de maquinaria pesada y equipos técnicos necesarios.

Desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego en octubre, se han registrado cientos de violaciones por parte de Israel, lo que ha causado la muerte de casi 600 personas y dejando a más de 1500 heridas. La situación de emergencia se ha agravado por la continua destrucción de edificios y viviendas.

El Ministerio de Salud de Gaza ha anunciado que desde octubre de 2023 la guerra genocida de Israel en Gaza ha dejado cifras alarmantes de víctimas: 72 049 palestinos muertos y otros 171 691 heridos.

