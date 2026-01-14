Informe: Israel destruye más de 2500 edificios en Gaza tras inicio de tregua

Un informe revela que el ejército israelí demolió más de 2500 edificios en la Franja de Gaza desde el inicio de la tregua.

El ejército israelí demolidó más de 2500 edificios en la Franja de Gaza desde el inicio de la tregua, según un análisis de imágenes satelitales de Planet Labs publicado por el New York Times (NYT). La mayoría de estas demoliciones han ocurrido en áreas del lado israelí de la llamada “línea amarilla”, que divide Gaza de norte a sur.

El análisis también indica que las demoliciones no se limitaron a esta zona fronteriza, sino que se extendieron más allá, alcanzando incluso áreas a más de 200 metros de esta línea, donde vive la población bajo control del movimiento de Resistencia palestino HAMAS.

Las imágenes satelitales muestran cómo, tras el inicio de la tregua, varios barrios, como Shujaiya, que cruzan la línea, permanecían intactos. Sin embargo, meses después, esas áreas han quedado prácticamente reducidas a escombros. Además de edificios, las imágenes también revelan la destrucción de tierras agrícolas e invernaderos.

“Israel está borrando áreas enteras del mapa”, afirmó Mohammed al-Astal, analista político en Gaza. “El ejército israelí está destruyendo todo a su paso, sin justificación de seguridad”, agregó.

Shaul Arieli, excomandante del ejército israelí, calificó esta acción como una “destrucción absoluta”, enfatizando que no se trata de una “destrucción selectiva”, sino de una devastación total.

Desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, en respuesta a la operación “Inundación Al-Aqsa” de la resistencia palestina, Israel ha matado a más de 71 424 palestinos.

A pesar de un acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre, el régimen de Tel Aviv sigue violando el pacto, desoyendo las presiones internacionales para que lo respete.

