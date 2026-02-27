Gabriel Boric: gabinete de Netanyahu sigue asesinando a niños en Palestina

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, ha acusado este viernes de “asesinos y criminales” a fuerzas israelíes por sus sistemáticos ataques en Gaza, pese al alto el fuego.

“El gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina. Mientras vivamos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia”, ha remarcado el mandatario chileno.

Asesinos y criminales. El gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina. Mientras vivamos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia. En cualquier caso, la historia los juzgará. https://t.co/scj76j4HCw — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 27, 2026

“La historia los juzgará”

Boric ha rememorado uno de los capítulos sangrientos del régimen sionista cuando soldados israelíes dispararon a quemarropa al adolescente de 14 años, identificado como Jadallah Jihad Jumaa Jadallah, corriendo junto a dos amigos, sin darse cuenta que eran observados por soldados israelíes, quienes le disparan a quemarropa.

Luego, las fuerzas sionistas impidieron el acceso a ambulancias en un campamento de refugiados de Cisjordania, dejando que muriera desangrado. El ejército israelí se ha negado a entregar el cuerpo a la familia, por lo que se desconoce cuántos disparos recibió y a qué partes de su cuerpo afectaron.

“En cualquier caso, la historia los juzgará”, ha zanjado el mandatario chileno.

El Gobierno de Chile ha mantenido una posición crítica con Israel por los ataques y el genocidio que perpetra Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada y que se han recrudecido desde octubre de 2026.

A partir del 11 de marzo de 2026, Chile tendrá un nuevo presidente, el derechista José Antonio Kast.

