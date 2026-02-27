¿Israel en FIDAE 2026?, preocupante retroceso, denuncian palestinos en Chile

A partir del 11 de marzo de 2026, Chile tendrá un nuevo presidente que daría un giro copernicano en todos los ámbitos, la defensa incluida, con una eventual presencia de Israel en FIDAE.

La comunidad palestina y los activitas pro derechos humanos en Chile han arremetido este viernes contra la iniciativa del nuevo gobierno de José Antonio Kast relativa a que las empresas de Israel podrían volver a tomar parte en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE).

#DeclaraciónPública ante eventual participación de empresas israelíes en FIDAE 2026. pic.twitter.com/lmLtFUdT1C — Comunidad Palestina de Chile (@ComPalestinaCL) February 26, 2026

Para Maurice Khamis, presidente de la comunidad palestina en Chile, el Estado chileno estableció un precedente en 2022, cuando excluyó a empresas rusas por el conflicto con Ucrania, estándar que fue ratificado en 2024 respecto a empresas israelíes en el contexto del genocidio en Gaza. Se trata de un “preocupante retroceso” respecto al estándar ético y legal que Chile ha sostenido frente a conflictos que involucran graves vulneraciones a la legalidad internacional, ha dicho.

Khamis ha subrayado también el impacto que tal iniciativa política tendría para Chile. “Desde 2023, la situación en el territorio palestino ocupado no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado de forma dramática. Con órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro [israelí] Benjamin Netanyahu, permitir la participación de estas empresas en una feria oficial de defensa organizada por Chile no es un acto neutro; es una decisión política con potenciales implicancias por complicidad”, ha señalado.

El expresidente Sebastián Piñera inició tal política de exclusión y el actual mandatario, Gabriel Boric, tomó la posta.

Los grupos pro derechos humanos y los palestinos en Chile, igualmente, han expresado preocupación por la decisión de Kast de nombrar al abogado sionista Eitan Bloch asesor de Política Internacional.

La exclusión de industrias militares israelíes se ha extendido en los últimos meses a varias ferias internacionales de defensa, como Eurosatory y el Paris Air Show, en Francia; Feindef, en España; DSEI, en el Reino Unido; y el Dubai Airshow, enlos Emiratos Árabes Unidos, que han aplicado restricciones a su participación por el genocidio en Gaza.

La Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) se prepara para su vigésima cuarta edición del 7 al 12 de abril de 2026 en la Base Aérea Pudahuel, junto al Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Organizada por la Fuerza Aérea de Chile y con el respaldo del Gobierno, esta muestra acumula ya 46 años de trayectoria.

