Nuevos ataques de Israel dejan 7 palestinos muertos en Gaza

La Defensa Civil en Gaza ha anunciado que al menos siete personas han muerto en ataques aéreos israelíes en el enclave palestino.

Cerca de Jan Yunis, en el sur, un ataque con dron del ejército israelí ha causado tres muertos, mientras que otro bombardeo en un campo de desplazados ha dejado un fallecido, informa este viernes la Defensa Civil de Gaza.

De acuerdo a la información, dos personas también han perdido la vida en Beit Lahia (norte) y otra cerca del campo de refugiados de Al Bureiy (centro).

La “línea amarilla” es la demarcación imaginaria que se estableció temporalmente en virtud del acuerdo de alto el fuego, que separa las zonas de despliegue del ejército israelí, que representan alrededor del 53 % de la superficie del sector en el este, de las zonas en las que los palestinos pueden moverse en el oeste.

Cada día, Israel viola el acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025, lo que ha provocado la muerte de 618 palestinos, muchos de los cuales supuestamente habrían cruzado la “línea amarilla”.

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha denunciado que el continuo aumento de víctimas como resultado del actual bombardeo israelí en Gaza refleja el flagrante desprecio de la ocupación sionista por los esfuerzos de los mediadores y su total desprecio por la denominada “Junta de Paz” y su papel.

