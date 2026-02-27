Flotilla Sumud se reinicia: desafiará el bloqueo de Gaza con 200 barcos

Una flotilla internacional compuesta por hasta 200 barcos prevé zarpar en abril de 2026 desde el Mediterráneo con el fin de desafiar el bloqueo israelí sobre Gaza.

Los organizadores de una destacada campaña internacional de solidaridad han dado a conocer los planes de lo que califican como el mayor esfuerzo marítimo civil emprendido hasta la fecha para desafiar el prolongado bloqueo de Israel sobre la Franja de Gaza. La iniciativa contempla una flota de hasta 200 embarcaciones, cuya partida está prevista para mediados de abril de 2026.

La denominada Flotilla Global Sumud (GSF) anunció el proyecto en declaraciones y conferencias de prensa recientes, entre ellas una celebrada el miércoles en Estambul (Turquía) con la participación de representantes turcos.

Turkish activists will join new Sumud flotilla planned to leave Spain in April, vows to break Israeli blockadehttps://t.co/tpAZCD4clL — Daily Sabah (@DailySabah) February 26, 2026

La misión integra elementos de las iniciativas impulsadas por la Coalición de la Flotilla de la Libertad y del llamado “Convoy Sumud”, dando continuidad a intentos anteriores realizados en 2025 que fueron interceptados por fuerzas navales israelíes.

De acuerdo con los comunicados del grupo, la flotilla prevé zarpar desde varios puertos del Mediterráneo, iniciando el 12 de abril en Barcelona (España) y continuando en los días posteriores desde puertos de Italia y Túnez.

Los organizadores sostienen que el elevado número de embarcaciones —estimado en 200 en algunas declaraciones, aunque los sitios oficiales y reportes afines mencionan con mayor frecuencia más de 100— complicaría logísticamente que las fuerzas israelíes intercepten la totalidad del convoy.

🇵🇸🇨🇴 Personas de todo el mundo nos unimos para abrir un corredor humanitario a Gaza y denunciar el genocidio contra el pueblo palestino.



Únete a la Global Sumud Flotilla, en mar o tierra y transformemos el futuro juntos.#FreePalestine pic.twitter.com/pcTY20RNTi — Global Movement To Gaza Colombia (@GMTGCol) February 25, 2026

Se prevé la participación de miles de personas procedentes de alrededor de 150 países, con la coordinación y el respaldo de más de 200 organizaciones de la sociedad civil a escala mundial.

La misión se presenta como una iniciativa estrictamente civil y no gubernamental, sin el apoyo oficial de Estados ni de grandes organizaciones no gubernamentales. La salida prevista para abril pondrá especial énfasis en el envío de ayuda humanitaria y en la presencia de profesionales especializados.

La flotilla planea trasladar a más de 1000 trabajadores de la salud —entre médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios— así como a ingenieros, abogados e investigadores de crímenes de guerra, además de suministros esenciales, incluidos medicamentos vitales.

Activists announce major April flotilla from Spain to Gaza, reviving maritime challenge to Israel’s blockade and genocide in Gaza.



Read the key developments and the full report here: https://t.co/c1BIgrrlwV pic.twitter.com/U5z7DGve70 — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) February 26, 2026

Según los organizadores, esta prioridad obedece a lo que describen como la destrucción sistemática de la infraestructura sanitaria en Gaza en el contexto de la guerra en curso y a las restricciones impuestas al ingreso de ayuda.

Los organizadores presentan la iniciativa como un desafío directo y no violento al bloqueo naval impuesto por Israel, vigente desde 2007 y reforzado durante los periodos de mayor intensidad del conflicto.

Sostienen que Israel ha establecido un asedio ilegal que ha desencadenado graves crisis humanitarias, incluidos riesgos de hambruna y desplazamientos masivos en Gaza.

El grupo invoca el principio de sumud (resistencia firme) y hace un llamado a la solidaridad internacional para poner fin a lo que califica como genocidio y a la ocupación.

En 2025, la Flotilla Global Sumud (FGS) intentó desafiar el bloqueo naval impuesto por Israel sobre Gaza con más de 50 embarcaciones y la participación de activistas procedentes de 40 países, tras zarpar de Barcelona el 31 de agosto.

A medida que la flotilla se aproximaba a Gaza —incluidas salidas adicionales desde Túnez— fuerzas navales israelíes interceptaron numerosas embarcaciones en aguas internacionales en octubre, y varios activistas, entre ellos defensores de derechos humanos, fueron detenidos o deportados.

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, calificaron la interceptación de ilegal y expresaron su preocupación por la detención de tripulantes que participaban en una misión de carácter pacífico.

Los intentos de romper el bloqueo marítimo de Gaza en 2025 no alcanzaron su objetivo final; sin embargo, suscitaron protestas y muestras de solidaridad a escala internacional, con manifestaciones en distintos países europeos y pronunciamientos de expertos de la ONU que defendieron el derecho de la flotilla a navegar sin interferencias en aguas internacionales.

Mientras tanto, en la Franja de Gaza, la situación humanitaria continúa deteriorándose. Según la Oficina de Medios de Gaza, Israel habría vulnerado el alto el fuego en 1520 ocasiones, entre ellas 522 incidentes con disparos, 73 incursiones de vehículos militares en zonas residenciales, 704 bombardeos y ataques de artillería, así como 221 demoliciones de viviendas y otros edificios.

Desde octubre de 2023, más de 72 082 palestinos habrían muerto y 171 761 habrían resultado heridos como consecuencia de las acciones del ejército israelí.

ayk/hnb