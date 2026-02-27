Se realizan en México jornadas antimperialistas de solidaridad con Cuba

Voces antimperialistas en México exigen acabar con el cerco energético que Estados Unidos mantiene contra Cuba.

Para presentar el Comité Universitario de Solidaridad con Cuba en la Universidad Nacional Autónoma de México, los estudiantes realizan Jornadas Antiimperialistas, con las que también promocionan la compra de bonos de petróleo para llevar un buque a la isla.

Con conferencias, mítines y un festival en las inmediaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, los estudiantes a los que se les unen profesores e investigadores y diversas organizaciones políticas y sociales, le hacen frente a la guerra mediática y cognitiva que alimenta la tergiversación sobre lo que es la Revolución Cubana.

Pese a que el Departamento de Justicia estadounidense determinó la ilegalidad de los aranceles unilaterales de Donald Trump contra el mundo, la amenaza arancelaria sobre el envío y comercio de petróleo con Cuba, mantiene el cerco energético a la isla.

Desde el Comité Universitario de Solidaridad con Cuba, los estudiantes también se unen al acopio de alimentos y medicamentos para el pueblo cubano y aseguran que continuarán convocando a actividades para defender la revolución cubana.

Sara Morales Gallego, Estado de México.

kmd/hnb