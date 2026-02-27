Diputados rechazan la expulsión de médicos cubanos de Guatemala

Diputados del congreso de Guatemala rechazan el cese de los contratos de la brigada de médicos cubanos por parte del estado de Guatemala.

La indignación y el rechazo desde varios sectores de Guatemala en contra de la decisión del estado sobre no renovar los contratos de servicios de médicos cubanos es cada vez más fuerte, sobre todo porque miles de guatemaltecos que viven en las comunidades más lejanas en situaciones de pobreza y pobreza extrema dejarán de recibir atención médica.

Otros diputados han tenido conversaciones con directores de centros de salud regionales y líderes comunitarios a donde los médicos locales no llegan.

El oficialismo argumenta que se venía trabajando en una planificación para contratar a personal de las propias comunidades donde se necesita la atención.

Durante 28 años los médicos cubanos han ayudado a cientos de miles de guatemaltecos a sanar sus dolencias con una actitud de servicio y calidez, lo cual es reconocido y agradecido en las calles, sin embargo, hay componentes políticos más fuertes.

Pero no es una decisión que el gobierno de Guatemala o el presidente Bernardo Arévalo hayan tomado de manera independiente. El gobierno de Estados Unidos hizo todo lo posible para que esta decisión se llevara a cabo en torno a perjudicar los intereses del gobierno de Cuba.

Por ahora ya salieron del país los primeros médicos cubanos en lo que parece una decisión sin vuelta de hoja.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

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