Cuba denuncia recrudecimiento de las medidas coercitivas de EEUU

Cuba condenó el recrudecimiento de las medidas coercitivas de Washington, reafirmando que la isla “no es ni ha sido nunca una amenaza” para EE.UU.

En una entrevista con PBS News Hour, la viceministra de Asuntos Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, denunció el jueves el recrudecimiento de las medidas coercitivas de Washington contra La Habana, declarando que, pese a los contactos bilaterales, Estados Unidos ha continuado aplicando acciones restrictivas “que afectan a Cuba y al pueblo cubano de manera significativa”.

La diplomática destacó que Cuba “no es ni ha sido nunca una amenaza para Estados Unidos”, resaltando que las acusaciones contra la isla constituyen “un pretexto” para justificar una escalada de sanciones.

En este sentido, criticó la presencia ilegal de tropas estadounidense en la Base Naval de Guantánamo, “contra la voluntad del Gobierno y del pueblo cubanos”.

Vidal afirmó que la presión sobre la nación caribeña “ha aumentado y se ha fortalecido” mediante la imposición de un bloqueo energético y nuevas sanciones secundarias dirigidas contra entidades y personas extranjeras con vínculos comerciales u operaciones con Cuba, que refuerzan la expansión extraterritorial del asedio contra la isla.

En este contexto, señaló los esfuerzos de Cuba para enfrentar la compleja situación económica y energética, desarrollando vías como el impulso acelerado a las fuentes renovables de energía. “Hemos duplicado en apenas unos meses la producción de energía a través de fuentes renovables, principalmente mediante una inversión muy acelerada en energía fotovoltaica”, declaró.

Asimismo, en cuanto a las acusaciones formuladas por Washington contra el líder histórico de la Revolución cubana, Raúl Castro, las calificó de “ilegítimas, ilegales y totalmente fraudulentas”.

Previamente, Washington acusó a Castro de los delitos de asesinato de cuatro ciudadanos estadounidenses, conspiración para asesinato y derribo de dos aeronaves en 1996, en el marco del caso de la organización de exiliados ‘Hermanos al Rescate’.

Vidal insistió en que la responsabilidad por aquellos hechos recae en EE.UU., pues Cuba “agotó todas las vías diplomáticas” y alertó constantemente sobre las reiteradas violaciones de su espacio aéreo.“Estamos orgullosos de nuestra independencia y de nuestra determinación de defenderla”, enfatizó.

Desde enero, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba y ha reforzado el embargo con nuevas medidas financieras, energéticas y comerciales. La Casa Blanca sostiene que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Cuba considera las medidas como un intento deliberado de provocar hambre, colapso económico y desesperación social. La Habana ha acusado a Washington de aplicar una política genocida contra la isla.

Entretanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el 1 de mayo una orden ejecutiva para intensificar las sanciones contra la isla. Además, el inquilino de la Casa Blanca amagó con “tomar el control de Cuba” una vez que concluyan la guerra contra Irán.

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