Israel arrecia ataques en medio de tregua; mata a otros 3 libaneses

Al menos tres personas, incluidos dos niños, han muerto este viernes en nuevos bombardeos de Israel sobre Líbano pese al alto el fuego pactado en abril.

De acuerdo con los datos difundidos por la agencia estatal libanesa NNA, el ataque ha impactado en la localidad de Al Sharifat, en el sur del Líbano, y ha causado la muerte de una mujer y su hija, además de un niño de nacionalidad siria. Otras 15 personas han resultado heridas, entre ellas tres menores de edad.

Al mismo tiempo, el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichai Adrai, ha emitido a primera hora de este viernes una nueva orden de evacuación dirigida esta vez a la localidad libanesa sureña de Ain Qana, en coherencia con las instrucciones cursadas en las últimas semanas a decenas de poblaciones, lo que ha generado nuevos desplazamientos de decenas de miles de civiles.

Israel mantiene sus ataques desde la madrugada de hoy sobre distintas partes del Líbano; un bombardeo alcanzó el centro de la Autoridad Islámica de Salud en Deir Qanoun al-Nahr, en la ciudad de Tiro.

Our neighborhood in Tyre. Israeli warplanes destroyed several buildings, turning the beautiful streets where we grew up into a landscape of rubble, dust, and memories buried beneath the ruins. pic.twitter.com/nTv9lg1YW1 — Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) May 28, 2026

Esto confirma que el ejército israelí ha puesto en práctica la orden del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien el martes aseguró que las fuerzas sionistas están “intensificando” su ofensiva en el territorio libanés.

Desde el reinicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, más de 3324 personas han perdido la vida y más 10 027 han resultado heridas, ha informado este viernes el Ministerio de Salud del Líbano.

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