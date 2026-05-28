Irán condena asesinato de exreportero de Al-Alam en ataque israelí a Líbano

La Radiodifusión de Irán ha condenado el asesinato del ex corresponsal de la cadena iraní Al-Alam en Siria, tras el ataque aéreo israelí en Sidón, sur del Líbano.

El periodista Hussein Ezzeddine ha informado este jueves que un ataque aéreo israelí mató a Hussam Zaidan, un ex corresponsal del canal de noticias en árabe al-Alam de Irán, junto con otros tres civiles en el sur del Líbano. Según Ezzeddine, el bombardeo israelí alcanzó un edificio residencial en el barrio de Qiya’a, en la ciudad de Sidón, al sur del Líbano, durante la noche del miércoles.

“El martirio de este querido colega, como consecuencia del ataque aéreo del régimen israelí contra la ciudad de Sidón, en el sur del Líbano, ha puesto de manifiesto una vez más la naturaleza criminal de un régimen que, en sus agresiones continuas, no respeta la vida de los civiles ni de los periodistas, y apunta directamente contra la voz de la verdad”, ha condenado el Servicio Exterior de la Organización de Radio y Televisión de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Al condenar este crimen flagrante, ha expresado sus condolencias por el martirio de Zaidan a su familia, a sus colegas de los medios, a los pueblos resistentes de Líbano y Siria, y a todos los defensores de la libertad en el mundo, deseando una pronta y completa recuperación para su hijo herido, que permanece hospitalizado en la unidad de cuidados.

🚨Hussam Zeidan, ex corresponsal de la cadena Al-Alam en Siria, murió en un ataque aéreo israelí en Sidón, al sur del Líbano. pic.twitter.com/P4fWyj9f0V — HispanTV (@Nexo_Latino) May 28, 2026

Al concluir, la Radiodifusión iraní ha subrayado que, sin duda, el nombre y la trayectoria del mártir reportero permanecerán en la memoria de los medios de la resistencia, y la bandera de la conciencia, la verdad y la defensa de los oprimidos se alzará con mayor firmeza y determinación.

Desde 2009, el mártir Hussam Zaidan desempeñó un papel destacado y valiente como periodista del canal Al-Alam en Siria, cubriendo exhaustivamente los combates entre las fuerzas gubernamentales y los militantes takfiríes patrocinados por extranjeros en las ciudades sirias de Deir Ezzor, Hama y Alepo, en el punto álgido de la crisis de la nación árabe.

Fue uno de esos periodistas que cumplieron con su misión profesional y humana no desde un escritorio, sino desde el corazón de la acción y junto al pueblo.

Tras la caída del gobierno de Bashar al-Asad en Siria, Zaidan trabajaba como editor de noticias para la cadena de televisión Al-Alam en Teherán.

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