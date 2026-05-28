Líder de Irán exalta la labor del Parlamento y urge a la unidad nacional

El Líder de Irán, en un mensaje con motivo del aniversario de la fundación del Parlamento islámico, ha destacado la importancia de preservar la unidad nacional.

El Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, ha emitido este jueves un mensaje con motivo del aniversario de la fundación de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán (Mayles) el 28 de mayo de 1980, y del tercer año del mandato del 12.º Parlamento.

El ayatolá Jamenei ha descrito el escaño de los diputados en el Parlamento como “una trinchera de primera línea para la transformación en el camino hacia el progreso del país”, y ha pedido a todos los representantes de la nación “dedicar de manera combativa toda su capacidad y potencial a una gobernanza coordinada y complementaria con el gobierno y las demás instituciones”, para impulsar una digna renovación del país.

Asimismo, ha pedido a los legisladores tomar todas las medidas necesarias para resolver las preocupaciones del pueblo —especialmente los problemas económicos y de subsistencia—, impulsar la producción y el empleo, hacer avanzar el nivel científico e industrial, exaltar la cultura y la ética, luchar contra la corrupción financiera, controlar la inflación y el encarecimiento, así como erradicar la pobreza y la marginación.

En este sentido, ha puesto de relieve que la labor legislativa del Parlamento debe mantener un vínculo directo y palpable con los desafíos fundamentales de Irán y las necesidades del pueblo, instando a los legisladores a impulsar una gobernanza prospectiva mediante una legislación y supervisión más eficaces.

Conforme al Líder de la Revolución Islámica, en la actual coyuntura la sociedad necesita, antes que nada, “ver señales reales de esperanza, un rumbo estable y una perspectiva clara del futuro para poder planificar y avanzar sobre esa baseˮ, por tanto, ha instado a los diputados a impulsar la esperanza en el país.

Ha pedido además a los tres poderes —Legislativo, Ejecutivo y Judicial— que se centren en el lema de este año en curso, del calendario iraní, es decir, “la economía de resistencia a la sombra de la unidad nacional y la seguridad nacional”, priorizando “la estabilidad económica, la reducción de la inflación, la gestión de la liquidez, el impulso a la producción, la reforma del Séptimo Plan de Desarrollo y la incorporación de disposiciones relativas a la modernización y reconstrucción de los daños causados por la segunda y tercera guerra impuesta por Estados Unidos e Israel al país [en junio de 2025 y marzo y abril de 2026]ˮ.

Ha insistido en que entre las prioridades de los labores de los diputados se encuentran “la lucha integral contra la corrupción; la primacía de los intereses nacionales y las demandas públicas sobre los intereses faccionales, grupales o regionales; la atención a la diplomacia parlamentaria; el valor y la expresión de posturas claras y firmes frente a las exigencias excesivas de las potencias arrogantes; así como una visión inteligente y revolucionaria respecto a la nueva posición de Irán en la región y en el mundoˮ.

El ayatolá Jamenei ha aplaudido “la unidad nacional y la cohesión incomparableˮ de la nación persa, considerándola como “uno de los factores más importantes de victoria frente al ʻGran Satán [Estados Unidos]ʼ”. Anta la actual coyuntura, ha instado a todos los sectores de la nación, especialmente las élites intelectuales y políticas —entre ellas los representantes del Parlamento—, a “salvaguardar esta unidad y evitar disputas políticas vacías o la exacerbación de diferencias socialesˮ.

EEUU e Israel, fracasados en el campo militar, buscan sembrar discordia en Irán

El Líder ha advertido que Estados Unidos e Israel, quienes han fracasado en su agresión militar contra Irán, están conspirando para sembrar divisiones internas en el país. “El ciego plan y la intriga del enemigo —tras la guerra impuesta, la presión económica, la propaganda y el cerco— buscan generar discordia y fragmentación social para compensar sus derrotas en el terreno militar y doblegar a la naciónˮ, avisa.

Ha concluido pidiendo a todos los representantes de la nación a “proteger la unidad de las filas compactas y cohesionadas del pueblo, evitando que las diferencias —justificadas o injustificadas— desemboquen en disputas y divisionesˮ.

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