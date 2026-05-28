ONU pone a Israel en la lista negra de responsables de violencia sexual

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, ha confirmado que la Organización incluyó al régimen en lista negra por violencia sexual.

“La ONU ha añadido a Israel a la lista negra por violencia sexual en zonas de conflicto, junto con las organizaciones terroristas más brutales del mundo”, ha declarado este jueves el embajador israelí ante la Organización.

Además, Danon ha calificado la medida como “una decisión política, separada de los hechos y de la realidad”, y ha anunciado la ruptura de relaciones con la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, “Nuestro trabajo con el actual secretario general de la ONU ha terminado”, ha afirmado.

Mientras Guterres permanezca al frente de la Organización, no se mantendrá ningún contacto con la oficina del secretario general, porque ha incluido a Israel en la misma lista que daesh, ha señalado.

Previamente, un grupo de activistas de la Flotilla Sumud había acusado a las fuerzas israelíes de cometer violación sexual contra miembros de la tripulación de dicha flotilla.

De igual modo, el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) documentó amplios casos de violencia sexual contra mujeres y hombres palestinos detenidos por las fuerzas del régimen israelí en Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023..

Las denuncias sobre las violaciones a presos palestinos han sido una constante en los últimos años, a principios de este año, la fiscalía militar de Israel decidió retirar los cargos presentados contra cinco reservistas acusados de estas prácticas en una base militar de Sde Teiman, en un caso que se remonta a 2024.

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