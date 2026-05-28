Lecciones de la guerra: El control del estrecho de Ormuz y la soberanía nuclear definen hoy las líneas rojas inviolables de Irán

Durante décadas, Estados Unidos operó bajo la peligrosa falacia de que la presión constante, el estrangulamiento económico y la amenaza de la fuerza militar podrían doblegar a la República Islámica de Irán. La reciente guerra fue la prueba definitiva de esa hipótesis.

Por el personal del sitio web de HispanTV

El resultado fue un fracaso decisivo y humillante para los artífices de esta estrategia.

Irán salió de esta guerra de agresión —el segundo ataque militar no provocado en menos de un año— no solo intacto, sino estratégicamente fortalecido. Los objetivos estadounidenses de paralizar el programa de misiles iraní, romper sus alianzas regionales y forzar la capitulación nuclear se desmoronaron ante la tenaz guerra asimétrica y la cohesión nacional.

La verdad fundamental que ahora debe resonar en todos los círculos diplomáticos de Washington y en todas las salas de operaciones del Pentágono es simple: la agresión militar no puede someter a Irán, sino que solo lo fortalece. Esta es una realidad irrefutable que incluso los analistas más belicistas de Occidente reconocen ahora tras la guerra impuesta de 40 días y sus consecuencias.

Mientras Teherán entra en la ronda final de negociaciones con Estados Unidos, sus objetivos estratégicos trascienden las metas limitadas del levantamiento de sanciones o la recuperación de activos. El objetivo primordial, de vital importancia, es demostrar, de una vez por todas, que la “palanca de guerra” estadounidense es inútil contra una nación que ha transformado cada acto de agresión y asedio en una fuente de poder interno.

Para lograrlo, Irán posee dos activos estratégicos activos que son absolutamente innegociables: su soberanía total sobre el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, y su industria y conocimientos nucleares autóctonos, que representan décadas de inversión científica e inmensos sacrificios, incluyendo la sangre de muchos mártires.

No se trata de moneda de cambio para obtener un alivio temporal de las sanciones o la congelación de activos. Son los pilares fundamentales de la existencia nacional de Irán, su estructura defensiva y las únicas garantías prácticas de que cualquier compromiso futuro de Estados Unidos —dado su historial— se cumplirá.

Los activos líquidos: por qué Irán tiene la ventaja

Mientras continúan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, a través de mediadores paquistaníes, gran parte del debate internacional se ha centrado exclusivamente en el levantamiento de las sanciones, los acuerdos de alto el fuego, la seguridad marítima y el futuro del programa nuclear iraní.

Sin embargo, desde la perspectiva de Teherán, la cuestión central es mucho más amplia que los detalles técnicos de cualquier acuerdo. Se trata de si Estados Unidos finalmente acepta que la presión militar —no provocada e ilegal— ha fracasado como instrumento de política hacia Irán.

Cada país posee ciertos activos que constituyen la base de su arquitectura de seguridad y soberanía. Para Irán, cuatro de estos pilares representan su capital existencial: su industria nuclear propia y su base de conocimientos científicos, la soberanía absoluta sobre el estrecho de Ormuz, sus probadas capacidades defensivas y de guerra asimétrica, y el Eje de la Resistencia. Estos no son activos negociables, sino garantías materiales de que cualquier compromiso estadounidense será respetado, una consideración crucial dada la trayectoria de Washington de burlarse de los acuerdos.

La reciente tercera guerra impuesta no disminuyó la importancia de estos pilares, sino que los elevó. Cada intento estadounidense de bombardear, sancionar o romper los lazos regionales de Irán solo fortaleció la determinación interna y demostró la eficacia del poder asimétrico.

El argumento central es, por tanto, directo e inflexible: los Estados bajo constante amenaza no pueden abandonar voluntariamente los instrumentos que les permiten resistir la presión, ejercer la disuasión y defender su existencia nacional.

1. La industria nuclear

La industria nuclear iraní no es simplemente un conjunto de centrifugadoras y uranio enriquecido. Es el capital material de generaciones de científicos iraníes, muchos de los cuales sacrificaron su vida por ella. Representa la autonomía nacional, lo que la convierte no solo en un elemento vital para las futuras necesidades de desarrollo —energía, medicina, agricultura—, sino también en una herramienta creíble para garantizar cualquier acuerdo futuro con un adversario históricamente poco fiable.

Esto se debe a que la historia diplomática estadounidense está plagada de traiciones e incumplimientos. Washington ha negociado repetidamente solo para luego retractarse (la retirada del JCPOA), ha demorado las negociaciones solo para imponer nuevas sanciones (la campaña de "máxima presión") y solo ha sonreído para prepararse para la guerra cada vez que percibía debilidad interna en Irán.

En este contexto, una capacidad nuclear latente pero potente actúa como un volcán semiactivo. Durante años, este volcán permaneció tranquilo e inofensivo bajo las restricciones del JCPOA. Pero el enemigo debe comprender ahora una nueva realidad: como consecuencia directa de su reciente agresión no provocada, este volcán ya no está extinto. Puede reactivarse.

La posibilidad de que Irán tenga capacidad nuclear, un país que técnicamente se mantenga dentro de los límites del TNP como Estado no poseedor de armas nucleares, pero que posea el conocimiento autóctono, la infraestructura y el material casi apto para la fabricación de armas nucleares para cruzar ese umbral en cuestión de días o semanas, debe convertirse en una pesadilla permanente para los planificadores de guerra de Washington.

Todo acuerdo final debe contemplar explícitamente la posibilidad de retractarse de los compromisos no relacionados con armas si el enemigo vuelve a cometer un acto de agresión ilegal y no provocada. El objetivo no es fabricar una bomba hoy, sino asegurar que la amenaza de fabricarla mañana siga siendo una consecuencia indeleble de la hostilidad estadounidense, despojando para siempre a Washington de la ilusión de que la presión militar puede someter a Irán.

2. El estrecho de Ormuz

Antes de la tercera guerra impuesta, el estrecho de Ormuz era una vía marítima abierta donde Irán proporcionaba seguridad, servicios ambientales y asistencia a la navegación, a menudo a su propio costo, mientras que las potencias extranjeras transitaban libremente. Tras la guerra, esto cambió radicalmente. El dominio de Irán sobre el estrecho es ahora un «elemento de nueva autoridad», surgido directamente de la resistencia del país a la agresión y del fracaso de las amenazas navales estadounidenses.

No se trata de cerrar el estrecho, un malentendido burdo propagado por quienes equiparan soberanía con perturbación. Se trata de control soberano, que cumple tres funciones críticas:

Seguridad permanente: Garantiza la seguridad de Irán en el Golfo Pérsico de forma indefinida, transformando una costa históricamente vulnerable en una zona estratégica que ningún enemigo puede traspasar sin un coste catastrófico.

Soberanía económica: Permite a Irán financiar sus propios servicios esenciales (protección del medio ambiente, asistencia a buques, seguridad del tránsito) en sus propios términos, poniendo fin a la era de proporcionar valor estratégico a los adversarios de forma gratuita.

Compensación y cumplimiento: Lo más importante es que sirve como un mecanismo práctico para recuperar las reparaciones de guerra que Estados Unidos debe por su agresión. Es una herramienta de presión constante y diaria para obligar a un enemigo hipócrita a cumplir sus compromisos. Sin este mecanismo, cualquier promesa estadounidense carece de valor, como lo han demostrado décadas de traición.

3 y 4. Capacidad defensiva y el Eje de la Resistencia

Estos pilares ya han demostrado su valía en el campo de batalla. El dominio de Irán en la guerra asimétrica —misiles de precisión, drones avanzados e ingenio en el campo de batalla— ha neutralizado el farol de la maquinaria bélica estadounidense de “todas las opciones sobre la mesa”, exponiéndolo como una mera pose en lugar de una amenaza creíble.

El Eje de la Resistencia, que se extiende desde Gaza hasta el Líbano, y desde Irak hasta Yemen, no es un grupo de aliados externos, sino un componente integrado de la profundidad estratégica de Irán, una fuerza disuasoria escalonada a la que ningún enemigo puede enfrentarse sin sufrir un caos en múltiples frentes.

La reciente guerra impuesta demostró que este eje es una auténtica pesadilla para el régimen sionista y Estados Unidos. Su capacidad total, incluyendo capacidades no declaradas y redes latentes en toda la región, aún no se ha revelado. A lo que se enfrentó el enemigo fue solo una pequeña parte de lo que realmente existe.

El mero hecho de que el enemigo haya dejado de exigir que Irán rompa sus vínculos con el frente de resistencia como condición previa para poner fin a la guerra demuestra una realidad decisiva: que este elemento ha sido eliminado de la mesa de negociaciones por la fuerza de la resistencia, no por una concesión diplomática.

No se negociaba su pérdida, sino que se luchaba por ella y se mantenía. Y seguirá siendo una espada de Damocles que protegerá de cualquier futuro acto de aventurismo militar estadounidense o israelí.

Los objetivos del enemigo: lo que Estados Unidos intentó destruir y fracasó

Precisamente porque estos cuatro elementos son inherentes y fácilmente desplegables, el enemigo no esperó a que se iniciaran las negociaciones para atacarlos. Desde el primer día de la tercera guerra impuesta, la estrategia estadounidense tuvo un objetivo claro y cuádruple: destruir o paralizar la capacidad nuclear de Irán, debilitar su poderío misilístico y defensivo, cortar el apoyo de Irán al Eje de la Resistencia y devolver el estrecho de Ormuz a su estado pasivo anterior a la guerra.

Se suponía que la guerra lograría estos objetivos por la fuerza. Fracasó estrepitosamente. Ahora, los estadounidenses intentan conseguir mediante la diplomacia lo que no pudieron lograr con bombas, asesinatos y terror. En cada ronda de negociaciones para el levantamiento de sanciones, estos mismos cuatro objetivos resurgen, disfrazados de compromiso y entendimiento mutuo, pero con la misma intención de sometimiento gradual.

La respuesta de Irán ha sido y debe seguir siendo una negativa rotunda. La pérdida, o incluso el debilitamiento gradual, de cualquiera de estos elementos no es una concesión menor que se pueda intercambiar por un alivio temporal. Es una cuestión existencial. Sin ellos, Irán pierde dos capacidades irremplazables: primero, su escudo defensivo contra futuras agresiones, y segundo, los instrumentos de verificación para asegurar que el enemigo no vuelva a incumplir su palabra, algo que la historia estadounidense sugiere que no es una posibilidad, sino una certeza. Renunciar a estos activos es renunciar a la existencia nacional.

Es fundamental recalcarlo: el objetivo principal de negociar con Estados Unidos no es llegar a ningún acuerdo, sino demostrar que la capacidad militar estadounidense está completamente rota.

Analicemos detenidamente la secuencia. El enemigo recurre a la guerra no provocada para lograr sus objetivos. Cuando la guerra fracasa, recurre a la diplomacia. Por lo tanto, el mero hecho de que Estados Unidos esté sentado a la mesa con Irán no es señal de buena voluntad, sino una velada confesión de su impotencia. La sala de negociaciones es un monumento al fracaso militar del enemigo.

Por consiguiente, el resultado de cualquier período de negociación de 60 días debe estar diseñado para reforzar esta lección de forma inequívoca. Si Irán hace concesiones que parezcan recompensar la agresión estadounidense —incluso algo tan simbólico como un compromiso “voluntario” con ciertos límites nucleares presentado como una nueva concesión—, el enemigo aprenderá la lección equivocada.

Creerá que la guerra, incluso cuando fracase a corto plazo, puede finalmente obtener mediante una presión prolongada lo que no pudo conseguir por la fuerza.

El compromiso con el desarrollo de “materiales no armamentísticos” como una trampa estratégica

Consideremos el compromiso de no fabricar armas nucleares. La República Islámica ha manifestado esta postura en numerosas ocasiones, sobre todo mediante una fatua (decreto religioso), por lo que no es nueva. Sin embargo, en las negociaciones de posguerra, este compromiso no debe presentarse como una ‘victoria’ del enemigo. No puede parecer algo que Estados Unidos haya obtenido mediante agresión militar, terror y bloqueo económico.

En cambio, el acuerdo debe estructurarse de manera que demuestre que Irán opta por la moderación a pesar de su mayor capacidad, no por la disminución de sus opciones. Se trata de una decisión, no de una concesión.

Y lo que es más importante, el acuerdo debe incluir una vía clara, predefinida y jurídicamente sólida para revocar unilateralmente ese compromiso si el enemigo vuelve a cruzar la línea roja.

Si el enemigo vuelve a mostrar intención de agredir, el volcán dormido despertará. La condición de Irán como Estado no poseedor de armas debe transformarse de una atadura permanente en una postura temporal y condicional, revocable ante cualquier incumplimiento grave por parte de Estados Unidos o sus aliados.

Esto convierte la potencial “victoria” del enemigo en un cáliz envenenado: pueden comprometerse hoy, pero solo a costa de saber con absoluta certeza que cualquier agresión futura hará que ese compromiso se esfume de la noche a la mañana.

Las líneas rojas: No volver al estado de antes de la guerra

Existen líneas rojas absolutas e innegociables que los negociadores iraníes deben respetar. La primera es el estrecho de Ormuz. No puede haber retorno a la situación anterior a la guerra. Antes del conflicto, esta vía marítima estratégica se gestionaba bajo la protección de facto de Estados Unidos, con Irán prestando servicios costosos como la protección ambiental, la asistencia a los buques y la seguridad del tránsito, sin ninguna autoridad estratégica ni compensación alguna.

Tras la guerra, esa era ha terminado definitivamente. Cualquier acuerdo que implique la “disminución de la soberanía o el dominio de Irán” sobre el estrecho es inaceptable en cualquier forma.

Irán no necesita cerrar el paso marítimo, pero sí necesita controlarlo y gestionarlo. Este control es la única garantía tangible de que Estados Unidos no volverá a imponer un bloqueo naval en cuanto se sienta fuerte de nuevo o cuando una nueva administración en Washington decida cambiar de rumbo.

La segunda línea roja son los derechos nucleares. No puede haber restricciones a largo plazo sobre los derechos nucleares legales de Irán en virtud del TNP. Cualquier congelación de capacidades —ya sean niveles de enriquecimiento, número de centrifugadoras o actividades de investigación— debe ser de duración relativamente corta y explícitamente reversible por Irán sin autorización externa.

Una congelación permanente o de varias décadas no es diplomacia, sino rendición disfrazada de tecnicismos. Irán no aceptará obligaciones eternas. El historial de mala fe del enemigo implica que todos los compromisos iraníes deben incluir una cláusula de caducidad condicionada explícitamente a un comportamiento verificable por parte de Estados Unidos.

En resumen, la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz es absoluta e innegociable. Su progreso nuclear —en términos de conocimiento propio, infraestructura científica y capacidad operativa— es irreversible, independientemente de cualquier acuerdo.

Estos son los cimientos sobre los que debe construirse cualquier acuerdo duradero. No son concesiones que se puedan intercambiar por el levantamiento de las sanciones. Son la razón misma por la que el enemigo se sentó a la mesa de negociaciones, porque no podía destruirlos por la fuerza.

La advertencia estratégica: el engaño sigue siendo la norma

A pesar del optimismo que rodea un posible entendimiento, la posibilidad de engaño en el comportamiento estadounidense no es teórica, sino sumamente seria e históricamente probable. El deseo de paz del enemigo, si es que existe, sigue siendo más débil que su arraigado instinto institucional por el engaño, la sorpresa y el cambio de régimen.

En cada etapa de la comunicación —incluso ahora, mientras ambas partes intercambian borradores a través de mediadores pakistaníes— las fuerzas armadas iraníes han mantenido una plena preparación ofensiva y defensiva. La amenaza creíble de una respuesta iraní impredecible ante cualquier engaño debe permanecer como una amenaza constante para el enemigo.

Estados Unidos debe saber con absoluta claridad, que si utiliza una pausa diplomática para reagruparse, reabastecer a sus aliados o preparar un nuevo ataque sorpresa, se enfrentará a una respuesta que no estará limitada por las reglas ni las líneas rojas de la guerra anterior.

El objetivo de la negociación no es bajar la guardia de Irán, sino elevar el costo de una traición estadounidense a niveles astronómicos, hasta el punto de que resulte impensable en los círculos de poder de Washington.

El mensaje debe ser inquebrantable, repetido en todos los canales y respaldado por la capacidad desplegada: No pueden someter nuestro programa nuclear mediante bombardeos. No pueden bloquear nuestras aguas. No pueden derrotar a nuestros aliados. Y, lo más importante, jamás volverán al statu quo de antes de la guerra: ni en Ormuz, ni en derechos nucleares, ni en influencia regional.

La tercera guerra impuesta ha terminado, pero su lección debe quedar grabada en cada cálculo futuro de Estados Unidos. La agresión militar contra Irán no conduce a la sumisión iraní, sino a su fortalecimiento. Ese es el único resultado que esta negociación pretende demostrar. Y en ese punto, no habrá concesiones, ni ambigüedades, ni retrocesos.