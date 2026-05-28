Poder militar iraní redefine la estrategia en Asia Occidental

El escenario estratégico en Asia Occidental dio un giro radical tras la demostración del poder militar y tecnológico iraní frente a Occidente.

El humo se disipa en Asia Occidental, pero las consecuencias de la reciente confrontación directa apenas comienzan a dimensionarse. Sobre el terreno, la realidad desmiente la narrativa de Occidente. Los detalles los analiza en exclusiva para HispanTV el experto militar Mehdi Bakhtiari.

Las cifras confirman este colapso sin precedentes. Un reciente informe del Congreso estadounidense revela que el Pentágono sufrió un costo de 29 mil millones de dólares en este conflicto.

Para el analista, la estrategia del país persa también convirtió al estrecho de Ormuz en una barrera completamente impenetrable.

Según el experto, en esta confrontación, Irán demostró que ningún país agresor está a salvo de correr la misma suerte. De repetirse, este conflicto podría adquirir una dimensión extraregional; una seria advertencia que Teherán ya había lanzado previamente.

Nargues Fallah, Teherán

frr