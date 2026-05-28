Medios: Tres explosiones se registran en puerto iraní de Bandar Abás

Según medios iraníes, alrededor de las 01:30 de la madrugada de este jueves se escucharon tres explosiones en el este de la ciudad de Bandar Abás, sur de Irán.

La agencia iraní IRIB, citando a uno de sus reporteros, ha publicado que no se observan señales de las explosiones. Ha informado también que aún no se ha determinado el origen ni el lugar exacto de los sonidos, y las investigaciones continúan.

Agrega que de inmediato se activaron los sistemas de defensa aérea de Bandar Abás para hacer frente a posibles ataques.

Posteriormente, la agencia de noticias iraní Tasnim, citando una fuente militar, ha informado sobre las explosiones que un petrolero estadounidense intentó cruzar el estrecho de Ormuz desactivando su radar, pero se vio obligado a detenerse y regresar tras la rápida y decisiva intervención de la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, que abrió fuego contra la embarcación intrusa.

Ha agregado que el ejército estadounidense disparó contra una zona baldío alrededor de Bandar Abás, y el sonido de las explosiones se relacionó con este incidente; este ataque no causó víctimas ni daños materiales.

Más temprano, la agencia iraní Mehr ha comunicado que un funcionario estadounidense, que prefirió permanecer en el anonimato, declaró a la agencia británica Reuters que el ejército de EE.UU. llevó a cabo nuevos ataques contra un punto en el estrecho de Ormuz.

Sin mencionar la violación del alto el fuego por parte de Washington, el funcionario estadounidense justificó la agresión argumentando que el punto atacado representaba una amenaza para las fuerzas estadounidenses y la navegación en el estrecho de Ormuz.

Esta es la segunda vez que Estados Unidos viola el alto el fuego con Irán en las últimas 72 horas. Washington llevó a cabo ataques contra Bandar Abás el martes por la mañana.

El Comando Central de Estados Unidos en Asia Occidental (Centcom) confirmó el martes por la mañana que las fuerzas estadounidenses realizaron una serie de ataques en el sur de Irán, que la organización calificó de "ataques de autodefensa".

En contundente reacción, la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) informó el martes que su sistema de defensa aérea destruyó un dron MQ9 perteneciente al agresor estadounidense, después de que la aeronave no tripulada violara el espacio aéreo iraní en la región del Golfo Pérsico.

El 28 de febrero, Estados Unidos e el régimen israelí iniciaron una guerra no provocada contra Irán con el asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y de varios altos comandantes militares. En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo 100 oleadas de contraataques durante 40 días, dirigidos contra activos militares estadounidenses e israelíes, lo que ocasionó daños significativos.

Pese a un alto el fuego alcanzado el 8 de abril y el inicio de unas negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, Teherán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros el control de Ormuz y su programa de energía nuclear.

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