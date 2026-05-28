Hezbolá y Ansarolá condenan asesinato de comandante Odeh de HAMAS

Los movimientos Hezbolá del Líbano y Ansarolá de Yemen condenan el asesinato del comandante Mohammed Odeh de HAMAS en un ataque de Israel.

En un comunicado emitido el miércoles, el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) expresó sus condolencias por el martirio de Mohammed Odeh, comandante de las Brigadas Al-Qassam, el brazo militar del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), en un ataque israelí en Gaza.

El movimiento libanés destacó que Odeh “se unió a sus compañeros mártires”, quienes “encendieron la llama de la resistencia en Palestina” y que forjaron “una generación de combatientes dispuestos a hacer el máximo sacrificio por su dignidad, sus lugares sagrados y la liberación de su tierra”.

Hezbolá puso de relieve que “los intentos del enemigo sionista de debilitar la resistencia mediante ataques contra sus líderes fracasarán”.

Asimismo, sostuvo que la bandera de la resistencia seguirá en alto “mientras exista ocupación, agresión e injusticia”.

Subrayó que este crimen se suma al oscuro historial de masacres, genocidio y brutalidad de esta entidad israelí, que asesina a civiles, niños y mujeres en Franja de Gaza y Líbano.

Denunció que el ocupante israelí hace caso omiso de todos los acuerdos, convenciones y leyes internacionales y humanitarias, ante la mirada silenciosa y cómplice de un mundo.

Entretanto, la oficina polítca del movimiento popular yemení Ansarolá en un comunicado enfatizó que el asesinato del comandante Odeh no solo no debilitará la voluntad y la perseverancia de los combatientes, sino que también aumentará su cohesión y fortaleza en la lucha por la liberación de Jerusalén.

Ansarolá anunció que atacar a los comandantes de la resistencia demuestra la bancarrota moral y de valores del régimen sionista y de Estados Unidos, e indica su claro fracaso en el logro de sus objetivos.

En su mensaje, el movimiento yemení elogió las operaciones militares y el desempeño de las fuerzas de Hezbolá, anunciando que los combatientes libaneses han asestado duros golpes a Israel con sus operaciones y han debilitado a este régimen, llevándolo a la derrota.

Mohammed Odeh fue uno de los comandantes de mayor rango de las Brigadas Al-Qassam, conocido como “el hombre en las sombras” y considerado uno de los comandantes más importantes de las Brigadas tras el martirio de Ezzedin al-Haddad, comandante en jefe del brazo armando de HAMAS.

El ministro de asuntos militares del régimen sionista, Israel Katz, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habían informado el martes que el ejército llevó a cabo un ataque selectivo contra Mohammed Odeh en el barrio de Rimal, en el oeste de la ciudad de Gaza, a pesar del alto al fuego que se supone que está vigente desde octubre.

Los ataques israelíes han causado la muerte de más de 3100 personas en el Líbano desde que las fuerzas israelíes intensificaron los ataques contra el país el 2 de marzo.

Mientras que más de 880 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza durante el alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, y la cifra roza los 72 800 muertos al remontarse al comienzo de la ofensiva en 2023.​

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